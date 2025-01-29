الشباب السعودي يضم حارساً دولياً



الرياض (أ ف ب)

عوّض الشباب سادس ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، إصابة حارس مرماه الكوري الجنوبي كيم سونج جيو، بضمّ الأوكراني الدولي جورجي بوشتشان، وفقاً لما أعلن الأربعاء.

وقال الشباب الذي يقوده المدرب التركي فاتح تيريم على حسابه عبر منصة «إكس»: «أهلاً بك جورجي بوشتشان في كبير العاصمة».

ويأتي التعاقد مع بوشتشان (30 عاماً) بعد إصابة كيم سونج جيو بقطع في الرباط الصليبي، وتراجُع مستوى المخضرم عبدالله المعيوف، وعدم تقديمه المستوى المأمول منه خلال الفترة الماضية.

لعب بوشتشان مع دينامو كييف منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2011، وخاض ضمن صفوفه 177 مباراة في مختلف المسابقات، من بينها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ومثّل الحارس منتخب بلاده في 18 مباراة منذ 2020، فيما كانت مباراته الأخيرة بمواجهة بولندا ضمن لقاء ودي في يونيو 2024.

ويحتل الشباب الذي كان تعاقد مع تيريم في 27 ديسمبر الماضي خلفاً للبرتغالي فيتور بيريرا، المركز السادس بـ29 نقطة قبل مواجهة الاتفاق الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.