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الرياضة

حريق قبل مباراة السيتي وبروج في «أبطال أوروبا»!

حريق قبل مباراة السيتي وبروج في «أبطال أوروبا»!
29 يناير 2025 23:38

 
مانشستر (أ ف ب)

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اندلع حريق خارج ملعب «الاتحاد» الخاص بنادي مانشستر سيتي في أحد الأكشاك لبيع البضائع، قبيل المباراة الحاسمة لبطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية أمام كلوب بروج البلجيكي الأربعاء، في ختام دور المجموعة المشتركة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نسختها الجديدة.
ونشب الحريق قبل وقت قصير من الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينيتش على مقربة من المنطقة التي كان من المقرر أن يدخل عبرها فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى الملعب بعد نحو 30 دقيقة.
واحتشد مئات المشجعين خارج ملعب «الاتحاد»، لحضور عرض ترفيهي قبل المباراة، والذي تضمن مقابلات مع لاعبي «السيتي» الجدد المصري عمر مرموش، والبرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.
وتواجدت لاعبتا مانشستر سيتي الألمانية ريبيكا كناك واليابانية أيمو أوياما في المكان عند اندلاع الحريق.
وسرعان ما ألغي العرض، حيث انتشر الحريق ليقوم المنظمون بإبعاد المشجعين قبل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
وعمد المنظمون ورجال الأمن سريعاً إلى إخلاء المنطقة، حيث وصلت سيارة الإطفاء إلى مكان الحادث خلال دقائق.
وسيطر رجال الإطفاء سريعاً على الحريق ليتم الإعلان بأن الملعب بات جاهزاً لاستقبال المشجعين بشكل طبيعي مع الإبقاء على ثلاثة منافذ إلى المدرجات، قريبة من مكان الحريق، مغلقة.
ويتعيّن على «السيتي» التغلب على بروج، إذا ما أراد حجز مقعده في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية المرموقة.

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مانشستر سيتي
كلوب بروج
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