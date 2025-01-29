بنفيكا يبلغ الدور الفاصل في «أبطال أوروبا»



تورينو (رويترز)



ضمن بنفيكا مكانه في الدور الفاصل المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه 2-صفر خارج أرضه على يوفنتوس، بينما كان الفريق المضيف قد ضمن بالفعل مكانه في الدور الفاصل قبل خوض المباراة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 16 عندما وضع فانجيليس بافليديس الضيوف في المقدمة وكان بإمكان مهاجم بنفيكا أن يضاعف تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول لكن ماتيا بيرين تصدى للكرة ببراعة.

وحسم بنفيكا نتيجة المباراة بهدف أوركون كوكو قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، ليتخطى يوفنتوس في الترتيب، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على الفريق الإيطالي.

دخل يوفنتوس المباراة، وهو على الأرجح غير قادر على حسم المركز الثامن للتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، حتى في حالة الفوز، بينما كان لدى بنفيكا كل شيء للعب من أجله وحصل الفريق الأكثر نهماً للفوز على النقاط الثلاث.