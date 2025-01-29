بايرن ميونيخ يهزم سلوفان ويخفق في «التأهل المباشر»



ميونيخ (رويترز)



حقق بايرن ميونيخ فوزاً سهلاً 3-1 على سلوفان براتسيلافا، لكنه لم يتمكن من حجز مقعد ضمن أول ثمانية مراكز، والتي تؤهل مباشرة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيخوض دوراً فاصلاً من جولتين على أمل التقدم في البطولة.

وكان البايرن في حاجة للفوز بفارق كبير، ليحظى بفرصة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول ثمانية مراكز، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة نحو 80 في المئة في البداية.

وبعد ثماني دقائق لعب يوشوا كيميش عرضية حولها توماس مولر الخالي من الرقابة إلى داخل الشباك بضربة رأس.

وسجل هاري كين الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 63 وأحرز كينجسلي كومان الهدف الثالث مستغلاً كرة مرتدة، قبل أن يسجل ماركو توليتش الهدف الوحيد للفريق الضيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.