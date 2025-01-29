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الرياضة

ديمبلي يقود سان جيرمان إلى «الجولة الفاصلة»

ديمبلي يقود سان جيرمان إلى «الجولة الفاصلة»
30 يناير 2025 02:24

شتوتجارت ( رويترز) 

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لعب عثمان ديمبلي دور البطولة، ليضمن باريس سان جيرمان مكانه في الجولة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل المهاجم الفرنسي ثلاثة أهداف، في الفوز 4-1 على مضيفه شتوتجارت .
وأحرز ديمبلي ثلاثية، وأضاف زميله الفرنسي برادلي باركولا هدفاً آخر، ليتأهل باريس سان جيرمان إلى الجولة الفاصلة التي تقام القرعة الخاصة بها يوم الجمعة.
وتسببت هزيمة شتوتجارت، الذي قدم شوطاً أول سيئاً، ولم يتمكن من تقليص الفارق، إلا عن طريق كريس فيريش، في مغادرته للبطولة.
كانت فرص باريس سان جيرمان في الخروج من البطولة تلوح في الأفق في نوفمبر الماضي، قبل أن يحقق فريق لويس إنريكي تحولاً ملحوظاً بالفوز في آخر ثلاث مباريات وإحراز 11 هدفاً. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
شتوتجارت
عثمان ديمبلي
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