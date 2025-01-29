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الرياضة

أرسنال إلى دور الـ 16 من «المباشر الثالث»

أرسنال إلى دور الـ 16 من «المباشر الثالث»
30 يناير 2025 02:30

جيرونا (رويترز) 

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المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»


ضمن أرسنال مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعافى من تأخره بهدف ليفوز 2-1 على جيرونا بفضل ثنائية جورجينيو وإيثان نوانيري.
وحقق الفريق اللندني فوزه السادس في ثماني مباريات، ليحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة، ويتجنب خوض الدور الفاصل من مباراتين في المرحلة المقبلة.
وبدا أرسنال مسيطراً منذ البداية، لكن أصحاب الأرض هم من افتتحوا التسجيل في الدقيقة 28، عندما استغل أرناوت دانجوما تمريرة خاطئة من حارس المرمى نيتو ليسدد في الزاوية البعيدة.
وأدرك جورجينيو التعادل من ركلة جزاء بعد 10 دقائق، إثر خطأ من أرناو مارتينيز ضد توماس بارتي، قبل أن يضع نوانيري الفريق الزائر في المقدمة بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 42.
وضغط جيرونا بحثاً عن التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأعتقد كريستيان ستواني أنه نجح في إدراك التعادل، لكن هدفه في الدقيقة 76 ألغي بداعي التسلل.
وأهدر رحيم سترلينج فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثالث لأرسنال في الوقت بدل الضائع، عندما تصدى الحارس باو لوبيز لركلة جزاء تم احتسابها بعد لمسة يد واضحة ضد أليخاندرو فرانسيس. 

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