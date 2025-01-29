الإنتر يتألق بـ «هاتريك القائد»!

ميلانو (رويترز)



سجل القائد لاوتارو مارتينيز ثلاثية، ليصبح أبرز هداف لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقاد الفريق للفوز 3-صفر على ضيفه موناكو الذي شهد طرد لاعب من صفوفه مبكراً على ملعب سان سيرو.

وضمن الفوز للإنتر التأهل مباشرة إلى دور 16 برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، فيما سيشارك موناكو في الدور الفاصل، بعد أن جمع 13 نقطة في مرحلة الدوري.

وبدأ الإنتر المباراة بإيقاع سريع وتقدم 2-صفر، كما تفوق عددياً على منافسه خلال 16 دقيقة، إذ نفذ مارتينيز ركلة جزاء ناجحة، ثم أضاف الهدف الثاني بكرة منخفضة، قبل أن يكمل ثلاثيته في الشوط الثاني، ليرفع رصيده في دوري الأبطال إلى 17 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف أمام أدريانو.

وشهدت المباراة طرد كريستيان ماويسا من صفوف موناكو ببطاقة حمراء بعد 12 دقيقة فقط من البداية إثر تدخل مع ماركوس تورام.