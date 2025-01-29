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الرياضة

ليفركوزن.. «التأهل المباشر»

ليفركوزن.. «التأهل المباشر»
30 يناير 2025 02:44

ليفركوزن (رويترز) 

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سجل باير ليفركوزن هدفاً في كل شوط، ليتقدم مباشرة إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز سهل 2-صفر على سبارتا براج الذي لم يتمكن من الوقوف أمام بطل ألمانيا.
وتقدم ليفركوزن، الذي هيمن منذ البداية، في الدقيقة 32، بعدما استلم جيريمي فريمبونج الكرة في وسط الملعب، وانطلق من الجانب الأيمن، ليرسل تمريرة عرضية إلى فلوريان فيرتس الذي سددها مباشرة في المرمى.
وقضى النادي الألماني أغلب فترات المباراة، وهو يضغط على خط دفاع سبارتا بينما عانى الفريق الزائر، من أجل الاستحواذ على الكرة أو صناعة الفرص الهجومية.
وعزز ناثان تيلا النتيجة في الدقيقة 64، عندما تابع كرة مرتدة، بعد تسديدة زميله أليخاندرو جريمالدو من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.
وسنحت لمهاجم سبارتا فيكتور أولاتونجي فرصتان سريعتان بعد استئناف اللعب مباشرة، لكن الفريق الزائر لم يشكل أي تهديد كبير على فريق المدرب تشابي ألونسو.
وودع سبارتا براج البطولة، بعد أداء مخيب، إذ فاز مرة واحدة، وخسر ست مرات في ثماني مباريات.

 

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