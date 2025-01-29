أتلتيكو مدريد.. «بين الأوائل» في «أبطال أوروبا»



سالزبورج (رويترز)



حجز أتلتيكو مدريد مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإنهاء مرحلة الدوري ضمن الثمانية الأوائل، والتأهل مباشرة بعد فوز حاسم 4-1 على رد بول سالزبورج بما في ذلك ثنائية سجلها أنطوان جريزمان.

وبهذا الفوز ارتقى أتلتيكو إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، على أن يتم تحديد منافسيه في الدور التالي بعد الدور الفاصل.

وخرج سالزبورج، صاحب المركز 34 والثالث من أسفل جدول الترتيب، من البطولة برصيد ثلاث نقاط فقط من ثماني مباريات.

افتتح جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، التسجيل لأتلتيكو مدريد بتسديدة بالقدم اليمنى في أول خمس دقائق، بمساعدة خوليان ألفاريز.

وبعدها بثماني دقائق، لعب الجناح البالغ من العمر 22 عاماً دوراً محورياً في الهدف، حيث أرسل تمريرة عرضية رائعة حولها جريزمان إلى الشباك.

وسجل جريزمان ثانية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة نفذها سامويل لينو.

وحسم ماركوس يورنتي اللقاء بتسديدة بقدمه اليمنى في الدقيقة 63 بعد هجمة مرتدة سريعة من رودريجو دي بول، وسجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق آدم دغيم.