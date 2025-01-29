برشلونة يدفع أتالانتا إلى «تاسع الأبطال»!

برشلونة (رويترز)



فشل أتالانتا بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم في التأهل المباشر لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بتعادله 2-2 مع مضيفه برشلونة، بعدما سجل لامين يامال ورونالد أراوخو لصاحب الأرض الذي كان قد ضمن التأهل.

وتراجع أتالانتا، الذي افتقد أحد مهاجميه البارزين أديمولا لوكمان بسبب إصابة في الركبة، إلى المركز التاسع في الترتيب برصيد 15 نقطة، وسيشارك بدلاً من ذلك في الجولة الفاصلة من جولتي ذهاب وإياب لبلوغ دور 16.

وكان برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات والذي رفع الكأس آخر مرة في 2015، قد ضمن بالفعل مكانه في دور الستة عشر الأسبوع الماضي، بعد فوز مثير 5-4 على بنفيكا.

ومنح يامال التقدم لبرشلونة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني من مدى قريب قبل أن يعادل إيدرسون النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 67 بتسديدة مذهلة من على حافة منطقة الجزاء استقرت داخل القائم الأيسر.

واستعاد المدافع أراوخو التقدم لبرشلونة بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 72، لكن ماريو باشاليتش لاعب أتالانتا أدرك التعادل مرة أخرى بعد سبع دقائق بتسديدة منخفضة سكنت شباك «البارسا».

وسيتعرف أتالانتا، الذي اختبر قدراته أمام منافسين مثل أرسنال وريال مدريد في النظام الجديد للمسابقة، على منافسه في الجولة الفاصلة من خلال القرعة التي تقام يوم الجمعة، وتقام المباريات أيام 11 و12 و18 و19 فبراير.