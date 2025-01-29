الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 والملحق في «أبطال أوروبا»

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 والملحق في «أبطال أوروبا»
30 يناير 2025 03:02

باريس (أ ف ب) 


فيما يلي الفرق المتأهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو إلى الملحق بعد الجولة الثامنة الأخيرة:

- الفرق التي تأهلت مباشرة

ليفربول الإنجليزي (21 نقطة)
برشلونة الإسباني (19)
أرسنال الإنجليزي (19)
الإنتر الإيطالي (19)
أتلتيكو مدريد الإسباني (18)
باير ليفركوزن الألماني (16)
ليل الفرنسي (16)
أستون فيلا الإنجليزي (16)

- الفرق التي تأهلت إلى الملحق

أخبار ذات صلة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»

أتالانتا الإيطالي (15)
بوروسيا دورتموند الألماني (15)
ريال مدريد الإسباني (15)
بايرن ميونيخ الألماني (15)
ميلان الإيطالي (15)
أيندهوفن الهولندي (14)
باريس سان جيرمان الفرنسي (13)
بنفيكا البرتغالي (13)
موناكو الفرنسي (13)
بريست الفرنسي (13)
فينورد الهولندي (13)
يوفنتوس الإيطالي (12)
سلتيك الأسكتلندي (12)
مانشستر سيتي الإنجليزي (11)
سبورتينج البرتغالي (11)
كلوب بروج البلجيكي (11)

- الفرق المودعة

دينامو زغرب الكرواتي (11)
شتوتجارت الألماني (10)
شاختار دانيتسك الأوكراني (7)
بولونيا الإيطالي (6)
النجم الأحمر الصربي (6)
شتورم جراتس النمساوي (6)
سبارتا براغ التشيكي (4)
لايبزج الألماني (3)
جيرونا الإسباني (3)
سالزبورج النمساوي (3)
سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (0)
يونج بويز السويسري (0)

- يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، خلافاً لما كان يحصل سابقًا.
- تقام مباريات الملحق في 11 و12، و18 و19 فبراير، دور الـ16 في 4 و5 و11 و12 مارس، ربع النهائي في 8 و9، و15 و16 أبريل، نصف النهائي في 29 و30 أبريل و6 و7 مايو والنهائي في 31 مايو.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
أرسنال
برشلونة
إنتر ميلان
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة الركام في غزة
اليوم 14:33
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©