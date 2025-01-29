الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 والملحق في «أبطال أوروبا»

باريس (أ ف ب)



فيما يلي الفرق المتأهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو إلى الملحق بعد الجولة الثامنة الأخيرة:

- الفرق التي تأهلت مباشرة

ليفربول الإنجليزي (21 نقطة)

برشلونة الإسباني (19)

أرسنال الإنجليزي (19)

الإنتر الإيطالي (19)

أتلتيكو مدريد الإسباني (18)

باير ليفركوزن الألماني (16)

ليل الفرنسي (16)

أستون فيلا الإنجليزي (16)

- الفرق التي تأهلت إلى الملحق

أتالانتا الإيطالي (15)

بوروسيا دورتموند الألماني (15)

ريال مدريد الإسباني (15)

بايرن ميونيخ الألماني (15)

ميلان الإيطالي (15)

أيندهوفن الهولندي (14)

باريس سان جيرمان الفرنسي (13)

بنفيكا البرتغالي (13)

موناكو الفرنسي (13)

بريست الفرنسي (13)

فينورد الهولندي (13)

يوفنتوس الإيطالي (12)

سلتيك الأسكتلندي (12)

مانشستر سيتي الإنجليزي (11)

سبورتينج البرتغالي (11)

كلوب بروج البلجيكي (11)

- الفرق المودعة

دينامو زغرب الكرواتي (11)

شتوتجارت الألماني (10)

شاختار دانيتسك الأوكراني (7)

بولونيا الإيطالي (6)

النجم الأحمر الصربي (6)

شتورم جراتس النمساوي (6)

سبارتا براغ التشيكي (4)

لايبزج الألماني (3)

جيرونا الإسباني (3)

سالزبورج النمساوي (3)

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (0)

يونج بويز السويسري (0)

- يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، خلافاً لما كان يحصل سابقًا.

- تقام مباريات الملحق في 11 و12، و18 و19 فبراير، دور الـ16 في 4 و5 و11 و12 مارس، ربع النهائي في 8 و9، و15 و16 أبريل، نصف النهائي في 29 و30 أبريل و6 و7 مايو والنهائي في 31 مايو.