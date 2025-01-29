ليفربول يخسر «السجل المثالي» ويتمسك بصدارة «أبطال أوروبا»

أيندهوفن (رويترز)



انتهى سجل ليفربول المثالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارته 3-2 أمام أيندهوفن، لكن فريق أرني سلوت ما زال يتصدر مرحلة الدوري.

وتقدم ليفربول، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الثامن من أصل ثماني مباريات، مرتين في هولندا عن طريق كودي جاكبو من ركلة جزاء ضد ناديه القديم وهارفي إليوت.

وأدرك يوهان باكايوكو التعادل لأيندهوفن، ثم أكمل إسماعيل صبيري وريكاردو بيبي عودة الفريق الهولندي في النتيجة.

وأنهى ليفربول بعشرة لاعبين بعد أن حصل البديل أمارا نالو على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب ارتكابه لخطأ في الدقيقة 87.

تصدر ليفربول دور المجموعات برصيد 21 نقطة، متقدماً بنقطتين على برشلونة الذي تعادل فقط في مباراته الأخيرة.