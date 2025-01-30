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الرياضة

كوفاتش يدرب دورتموند إلى 2026

كوفاتش يدرب دورتموند إلى 2026
30 يناير 2025 08:52

 
دورتموند (أ ف ب) 

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يتولى الكرواتي كوفاتش المدرب السابق لبايرن ميونيخ، منصب المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني حتّى عام 2026، وفقا لماً أعلن مديره الرياضي لارس ريكين.
ويحلّ المدرب البالغ 53 عاماً بدلاً من نوري شاهين الذي قرر دورتموند التخلي عن خدماته بسبب تردي النتائج، ليتولى مذاك مايك تولبيرج منصب المدرب المؤقت.
قال ريكين في حديثه مع شبكة «دازون» للبث التدفقي، بعد فوز دورتموند على ضيفه شاختار الأوكراني 3-1 في الجولة الثامنة الختامية من دوري أبطال أوروبا، وخوضه للملحق المؤهل إلى ثمن النهائي «أستطيع أن أؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع كوفاتش».
وأضاف «يقود مايك تولبيرج الفريق السبت في الدوري ضد هايدنهايم، قبل أن يتولى كوفاتش المسؤولية الأحد».
فاز كوفاتش الذي تخلى عن تدريب فولفسبورج في مارس 2024، بكأس ألمانيا مع أينتراخت فرانكفورت على حساب البايرن في عام 2018، قبل أن يتولى المنصب الأعلى في ميونيخ بعد أسابيع.
مع عملاق بافاريا، أحرز الدوري والكأس في موسم 2018-2019، لكن النادي تخلى عنه في منتصف الموسم التالي.
يشتهر كوفاتش بأسلوبه المنضبط وتركيزه على اللياقة البدنية، ويشرف على دورتموند الذي عانى منذ وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الحادي عشر في الدوري متأخراً بفارق 22 نقطة عن بايرن المتصدر، ولم يفز إلا مرة واحدة من مبارياته.

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