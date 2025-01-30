«سفير الثاني» يتألق في السباق السادس للخيول العربية الأصيلة



الظفرة (الاتحاد)



اختتم السباق السادس للخيول العربية الأصيلة، والذي نظمه نادي ليوا الرياضي، بميدان مدينة زايد للخيول في منطقة الظفرة، بمشاركة نخبة من أفضل الفرسان والخيول الذين قدموا أداءً استثنائياً على مدار شوطين.

ويتزامن السباق مع مبادرة عام المجتمع 2025 التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وإحياء الروابط الثقافية.

وفي الشوط الأول لمسافة 1700 متر، حقق الخيل «سفير الثاني» للمالك أحمد محمد فن المحيربي المركز الأول، وتبعه «شامخ» للمالك سيف محمد فن المحيربي، و«سند» للمالك سيف عشير علي المزروعي، و«سطام الوثبة» للمالك محمد مبخوت سرور المنصوري، و«شامان الحصن» للمالك غدير عبدالله المنصوري.

وفي الشوط الثاني 1400 متر، حصد لقب الشوط «نشمي الحصن» للمالك غدير عبدالله المنصوري، حيث تم تخصيص كأس واحدة للفائز في الشوط،



وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي.

وأشاد سلطان محمد المزروعي بنجاح المنافسة، والتي تأتي ضمن مبادرة عام المجتمع، وقال: «فخورون بالمستوى المميز الذي شهدناه في السباق السادس، حيث أظهر المشاركون تنافساً عالياً يعكس التطور الكبير لرياضة سباقات الخيول في الظفرة، والفعالية ليست فقط احتفالاً بالموروث الثقافي، بل منصة لتشجيع الملاك والفرسان على تقديم أفضل ما لديهم، ونشكر جميع المشاركين والجمهور الذي حضر لدعم الحدث، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في الجولات المقبلة.

