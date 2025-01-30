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الرياضة

قرعة «باريس جراند سلام للجودو» غداً

قرعة «باريس جراند سلام للجودو» غداً
30 يناير 2025 11:00

 
باريس (الاتحاد)

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تُجرى يوم الجمعة قرعة بطولة باريس جراند سلام للجودو التي ينظمها الاتحاد الفرنسي، بإشراف الاتحاد الدولي 1 و2 فبراير المقبل، بمشاركة أبرز نجوم العالم، وعددهم 318 لاعباً ولاعبة يمثلون 54 دولة من بينها الإمارات والمغرب وتونس ولبنان، ويخوض البطولة أيضاً منتخب اليابان بطل العالم 2024 بـ 20 لاعباً ولاعبة.
وانتظمت بعثة «جودو الإمارات» في التدريبات فور الوصول إلى باريس قادمة من معسكر جورجيا، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي، والمدرب فيكتور سيكتروف، وتضم اللاعبة بشيرات خرودي، «وزن تحت 52 كجم»، و7 لاعبين هم نارمند بيان، وناجي كازيبك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، وظافر كوستوف «وزن تحت 100 كجم».
وتضم البطولة نخبة من المنتخبات المرشحة للميداليات الذهبية التي تسعى لحصد المزيد من النقاط في أولى بطولات «الجراند سلام» عام 2025، وتسهم في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028».

 

الإمارات
الجودو
فرنسا
باريس
منتخب الجودو
ناصر التميمي
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