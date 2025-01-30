«بن دري» يكسب «الباشا» في «الإمارات الدولية للبولو»



أبوظبي (الاتحاد)



انتزع «بن دري» فوزه الأول على «الباشا» 9 - 6.5، في المباراة التي أقيمت بالملعب رقم 2 بنادي غنتوت، ضمن «النسخة 24» لبطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو، ومساهمة العديد من الجهات والشركات، وتختتم 8 فبراير المقبل.

وجاءت المباراة لمصلحة «بن دري» لعباً ونتيجة، ليعوض خسارته الأولى أمام «أيه إم»، بينما تمثل الخسارة الثانية لـ «الباشا» الذي لم يظهر إلا في الشوط الرابع الأخير، بعد أن تقدم بن دري 5.5 -1 حتى بداية الشوط الثالث، وشهد الشوط الرابع صحوة متأخرة لـ «الباشا» الذي سجل 4 أهدف.

وبذلك يضع «بن دري» بقيادة هداف الفريق محمد بن دري الذي أحرز 4 أهداف، أول نقطتين في رصيده، وتبقت له مباراة حاسمة مع «أبوظبي» يوم الأحد المقبل، في ختام الدور التمهيدي، بينما تبقت مباراة لفريق «الباشا» أمام «لامار».

ويشهد يوم الأحد إقامة 3 مباريات، في ختام الدور التمهيدي، تبدأ بلقاء «لامار» مع «الباشا»، ويلتقي «غنتوت» مع «أيه إم» وتختتم الجولة بلقاء «بن دري» و«أبوظبي»، ويتوقع أن تحدد فرق «المربع الذهبي».