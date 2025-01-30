الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بن دري» يكسب «الباشا» في «الإمارات الدولية للبولو»

«بن دري» يكسب «الباشا» في «الإمارات الدولية للبولو»
30 يناير 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية


انتزع «بن دري» فوزه الأول على «الباشا» 9 - 6.5، في المباراة التي أقيمت بالملعب رقم 2 بنادي غنتوت، ضمن «النسخة 24» لبطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو، ومساهمة العديد من الجهات والشركات، وتختتم 8 فبراير المقبل.
وجاءت المباراة لمصلحة «بن دري» لعباً ونتيجة، ليعوض خسارته الأولى أمام «أيه إم»، بينما تمثل الخسارة الثانية لـ «الباشا» الذي لم يظهر إلا في الشوط الرابع الأخير، بعد أن تقدم بن دري 5.5 -1 حتى بداية الشوط الثالث، وشهد الشوط الرابع صحوة متأخرة لـ «الباشا» الذي سجل 4 أهدف.
وبذلك يضع «بن دري» بقيادة هداف الفريق محمد بن دري الذي أحرز 4 أهداف، أول نقطتين في رصيده، وتبقت له مباراة حاسمة مع «أبوظبي» يوم الأحد المقبل، في ختام الدور التمهيدي، بينما تبقت مباراة لفريق «الباشا» أمام «لامار».
ويشهد يوم الأحد إقامة 3 مباريات، في ختام الدور التمهيدي، تبدأ بلقاء «لامار» مع «الباشا»، ويلتقي «غنتوت» مع «أيه إم» وتختتم الجولة بلقاء «بن دري» و«أبوظبي»، ويتوقع أن تحدد فرق «المربع الذهبي».

الإمارات
أبوظبي
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
الرياضة
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
اليوم 22:33
بني ياس يكسب الجزيرة بهدف
الرياضة
بني ياس يكسب الجزيرة بهدف
اليوم 22:25
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
مصادر: ترامب سيفرض رسوما جمركية على المكسيك وكندا
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©