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الرياضة

أرتيتا يشيد بـ «الصاعد الشرس» في أرسنال!

أرتيتا يشيد بـ «الصاعد الشرس» في أرسنال!
30 يناير 2025 11:08

 
لندن (رويترز)

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أشاد ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، بلاعب وسط فريقه إيثان نوانيري «17 عاماً»، بعدما قدم أداءً جيداً، ليساعد الفريق على التأهل مباشرة إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على جيرونا.
وقلب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على جيرونا، بفضل هدف الفوز الذي سجله نوانيري في الدقيقة 42 على ملعب مونتيليفي، وكانت تلك أول مباراة يشارك فيها نوانيري أساسياً بدوري الأبطال.
ويواصل نوانيري، الذي انضم إلى أرسنال، عندما كان عمره ثماني سنوات، التألق منذ إصابة بوكايو ساكا في عضلات الفخذ الخلفية في أواخر ديسمبر الماضي.
وقال أرتيتا للصحفيين: «هذا ما نحبه فيه، فهو على استعداد لاتخاذ المبادرة لتحقيق الأمور، إنه شرس للغاية، عندما تكون الكرة بحوزته وواثق للغاية، إنه يتخذ القرار الصحيح وينفذه، لديه القدرة على إنهاء الهجمات من كل زاوية، وكان هدفه مهماً للغاية، الأمر طبيعي للغاية بالنسبة له، يمكنك أن ترى الطريقة التي يلمس بها الكرة، وكيف يتجاوز المنافسين ثم المهارة التي يملكها، إنه دقيق للغاية في إنهاء الهجمات، علينا وضعه في هذا الموقف عدة مرات وستكون النتيجة جيدة».
لكن أرتيتا ظل صامتاً بشأن إصابة الحارس الأساسي ديفيد رايا، الذي لم يشارك أمام جيرونا، بينما خاض البرازيلي نيتو مباراته الأولى مع الفريق اللندني في غياب الدولي الإسباني.
ويستضيف أرسنال منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل، ويحتل فريق المدرب أرتيتا المركز الثاني، متأخراً بست نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل.
وقال أرتيتا: «من المؤكد أنه (رايا) لن يتمكن من اللعب، فهو مصاب، وهذا كل شيء، دعونا نرى كيف ستسير الأمور».

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