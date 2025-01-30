كافالييرز يعزز صدارته بـ «المدمر 34»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجل «المدمر» دونوفان ميتشل 34 نقطة، وقاد فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على ميامي هيت 126-106، وتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس حامل اللقب الفائز على شيكاغو بولز 122-100، في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وافتقد كافالييرز لجهود نجمه داريوس جارلاند الذي يبلغ معدل نقاطه 21.7 في المباراة هذا الموسم للراحة، فيما غاب الثنائي كاريس ليفيرت وإيزاك أوكورو للاصابة.

ورغم هذه الغيابات أحكم كافالييرز قبضته على اللقاء منذ بدايته، ونجح في 54 في المئة من رمياته من جميع المسافات، ولم يخسر الكرة سوى في 7 مناسبات، ليثأر من خسارته أمام هيت في الثامن من ديسمبر الماضي.

وبرز في صفوف الفائز إيفان موبلي بتسجيله 22 نقطة والتقاطه 15 متابعة، وتاي جيروم من على مقاعد البدلاء مع 20 نقطة، ليحقق كافالييرز فوزه الـ 38 مقابل 9 هزائم، ويحافظ على تقدمه أمام سلتيكس (33-15).

وكان اللاتفي كريستابس بورزينجيس القوة الضاربة في بوسطن بتسجيله 8 رميات ثلاثية من رصيده الإجمالي البالغ 34 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة و3 سرقات.

وساهم جايلن براون بـ 28 نقطة و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك وايت 22 نقطة وجايسون تايتوم الذي حامت الشكوم حيال مشاركته بسبب شعوره بآلام في ركبته، 16 نقطة.

وحقق نيويورك نيكس فوزه الخامس توالياً، وجاء على حساب دنفر ناجتس 122-112.

وكان جايلن برونسون أفضل المسجلين في صفوف نيكس صاحب المركز الثالث في الشرقية (32-16) مع 30 نقطة و15 تمريرة حاسمة.

ولم يحل تألق الكندي شاي جيلجوس-ألكسندر الذي سجل 52 نقطة لمصلحة أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية (37-9)، من دون خسارة فريقه أمام جولدن ستايت ووريرز 109-116.

وسجل أندرو ويجينز 27 نقطة، وستيفن كوري 17 من نقاطه الـ21 في الشوط الثاني، ليمحو ووريرز تأخره بفارق عشر نقاط، ويحقق الفوز في اللحظات الأخيرة.

في إنديانابوليس، سجل الكاميروني باسكال سياكام 37 نقطة، وأضاف تايريز هاليبورتون 30 نقطة و8 تمريرات حاسمة في فوز إنديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 133-119.

في سان أنتونيو، خسر سبيرز أمام ضيفه لوس أنجلوس كليبرز 116-128 في لقاء تألق خلاله الرباعي كواهي لينارد ونورمان باول مع 27 نقطة لكل منهما، وجيمس هاردن والكرواتي إيفيكا زوباتش بـ 21 نقطة لكل منهما، علماً أن الأخير أضاف إلى سجله التهديفي 22 متابعة.

وفي مباريات أخرى، سجل تايريز ماكسي 30 نقطة، وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لفوز رابع توالياً، وجاء على حساب ساكرامنتو كينجز 117-104.

وأنهى بروكلين نتس سلسلة من سبع هزائم توالياً، بفوزه على شارلوت هورنتس 104-83، في لقاء تألق خلاله في صفوف الفائز كيون جونسون مع 18 نقطة، ليقود ستة لاعبين سجلوا 10 نقاط أو أكثر.

وخسر نيو أورليانز بيليكانز أمام دالاس مافريكس بفارق نقطة 136-137، وواشنطن ويزاردز أمام تورونتو رابتورز 82-106، وفينيكس صنز أمام مينيسوتا تمبروولفز 113-121.