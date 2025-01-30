«بطل الشتاء» يغازل «الثلاثي» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يتنافس الفجيرة «المتصدر»، والعربي «الوصيف»، والظفرة «الثالث»، برصيد 26 نقطة لكل منها، على لقب «بطل الشتاء»، في ختام الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة «الجولة 15»، والتي تنطلق الجمعة بمباريات الظفرة والعربي، جلف يونايتد وحتا، يونايتد ومصفوت، وتستكمل السبت بمباريات الفجيرة ومجد، الحمرية والذيد، والجزيرة الحمراء ودبا.

وتُبرز في انطلاق «الجولة 15» الليلة، القمة المرتقبة بين الظفرة «الثالث» وضيفه العربي «الوصيف»، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان في الظفرة، حيث تبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين المتساويين تقريباً في كل الأرقام، بالفوز في 8 مباريات، والخسارة في مباراتين، مقابل التعادل مرتين، وصولاً إلى فارق الأهداف برصيد 8 لكل منهما، وكان الظفرة حقق الفوز في آخر مبارياته أمام مصفوت 2-1، فيما خسر العربي أمام الفجيرة 0-1.

ويلتقي في بقية مباريات اليوم الأول للجولة، جلف يونايتد صاحب المركز 12 برصيد 10 نقاط، أمام ضيفه حتا «الرابع» وله 22 نقطة، وتقام المباراة على استاد نادي مصفوت في عجمان، فيما تشهد المواجهة الثانية لقاء يونايتد «السادس»، وله 18 نقطة، أمام ضيفه مصفوت «التاسع» برصيد 14 نقطة، وتجرى المباراة على استاد مدينة دبي الرياضية.



مباريات الجمعة

جلف يونايتد – حتا 17:15

يونايتد – مصفوت 17:15

الظفرة – العربي 17:25

مباريات السبت

الحمرية – الذيد 17:25

الجزيرة الحمراء – دبا 17:15

الفجيرة – مجد 17:15