«البطن» تُبعد نجم ليكرز!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



يغيب النجم أنتوني ديفيس عن صفوف فريقه لوس أنجلوس ليكرز لمدة أسبوع على الأقل، بعد معاناته من إصابة في عضلات البطن، وفقاً لما أفاد صاحب المركز الخامس في المنطقة الغربية.

وتعرض ديفيس للإصابة، خلال الربع الأول من خسارة ليكرز أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-104، حيث أمسك بطنه، وهو يتجه إلى غرفة تبديل الملابس، قبل أن يتم استبعاده من بقية المباراة.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ليكرز: إن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي «أكد وجود شد عضلي في البطن».

وأضاف: «سيعود ديفيس إلى لوس أنجلوس الأربعاء»، وسيعاد تقييمه في غضون أسبوع تقريباً».

ويغيب اللاعب البالغ 31 عاماً عن مباريات ليكرز القادمة في واشنطن ونيويورك وأمام الجار كليبرز.

تبلغ معدلات ديفيس هذا الموسم 25.7 نقطة و11.9 متابعة، و2.1 صدة، و1.3 سرقة في المباراة.

وضمن سباق متصل، أقرّ زميله «الملك» ليبرون جيمس، بأن خسارة ديفيس المفاجئة شكلت تحدياً «إذا خرج من المباراة منذ البداية، ونضع خطة للعب، نحن نعرف ما ستكون عليه تشكيلتنا».

وأضاف: «ولكن عندما يغادر أنتوني ديفيس، أو أي من لاعبي فريقنا خلال المباراة، يصبح الأمر صعباً للغاية».