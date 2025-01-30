ريال مدريد يصرف النظر عن أرنولد في «الشتاء»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يستمر الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر- أرنولد مع ليفربول حتى نهاية الموسم، لأن ريال مدريد الذي كان يسعى للحصول على خدماته، تخلى عن فكرة ضمه، خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي الذي ينتهي 3 فبراير المقبل.

ورغم أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ «الريال» واجه صعوبات كبيرة منذ بداية الموسم، بسبب غياب «كوادر» أساسية في الدفاع بسبب الإصابة، مثل داني كارباخال وإيدر ميليتاو، وابتعادهما حتى نهاية الموسم، إلا أن إدارة «الميرنجي» أبلغت المدير الفني بأنها لن تُقدم على أي تعاقد جديد هذا الشتاء، ما يعني أن أرنولد باقٍ في «الأنفيلد» حتى الصيف المقبل، حسبما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، نقلاً عن مصادرها داخل النادي الملكي.

وكان «الريال» استكشف إمكانية ضم أرنولد هذا الشتاء، آملاً في البداية أن يتفاوض على اتفاق في حدود 15مليون يورو، بل ذكرت بعض المصادر الصحفية أن «البلانكوس» على استعداد لزيادة عرضه إلى 25 مليون يورو، إلا إن إدارة ليفربول أوضحت صراحة أنها لا تنوي التفكير في أي عروض تتعلق بأحد أبنائها خريج «أكاديمية» النادي.

ورغم ذلك تردد أن «الريال» توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب لكي ينتقل «مجاناً» إلى «السانتياجو برنابيو» الصيف المقبل.

ويعاني «الريال» عجزاً في مركز الظهير الأيمن منذ إصابة كارباخال، حيث لا يوجد إلا لوكاس فاسكيز خياراً وحيداً في هذا المركز، ولكنه يواجه صعوبات كبيرة، خاصة في المباريات الكبرى، ما يدفع أنشيلوتي إلى إشراك متوسط الميدان الأوروجواياني فالفيردي، أو قلب الدفاع الشاب راؤول أسينسيو مكان فاسكيز، في حين أن أكاديمية «لوكاستيا» تضم لاعبين شباباً يمكنهم القيام بهذا الدور، مثل جيسوس فورتيا ولورين أجوادو، ومن الممكن استدعاؤهما عند الضرورة.

ورغم النداءات المتكررة لأنشيلوتي من أجل دعم الدفاع بصفقات جديدة، إلا أن إدارة «البلانكوس» تتحفظ في هذا الصدد، وتلتزم بسياستها الدائمة التي تُفضل الابتعاد عن عقد صفقات في «الميركاتو» الشتوي، ويمثل هذا الأمر ضغطاً كبيراً على المدرب الإيطالي في الجزء المتبقي من الموسم، خاصة أن «الميرنجي» يقاتل على أكثر من جبهة.