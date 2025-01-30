ماذا قالت النجمات عن «أبوظبي مبادلة للتنس 2025»؟

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تصاعد الحماس الجماهيري، مع اقتراب انطلاق «النسخة الثالثة» من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025 فئة الـ500 نقطة، والمقرر الاثنين المقبل، وتستمر إلى 8 فبراير، والتي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع رابطة محترفات التنس، على مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وجذبت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأنظار منذ انطلاق نسختها الأولى، وأصبحت إحدى أبرز بطولات تنس السيدات، واكتسبت أهميتها للنقاط القيّمة التي تضيفها للتصنيف، وكذلك العدد الكبير من المصنَّفات الأُولَيات اللاتي شاركن في الدورتين السابقتين.

ورداً على سؤال «ما هو أكثر شيء يعجبهم في أبوظبي؟»، والذي طرحه الحساب الرسمي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في منصات التواصل الاجتماعي، أجمعت نجومات «تنس السيدات»، على المكانة الخاصة للعاصمة أبوظبي، ولبطولة «مبادلة المفتوحة».

وعلقت البرازيلية بياتريس حداد مايا، المصنفة 17 عالمياً، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة، قائلة: «أكثر الأشياء التي أحبها في أبوظبي دعم وتفاعل الجماهير، وخاصة هتاف الجماهير «هيا بيا».. وأيضاً لقبي المحبب «أبوظبي بيا» الذي يربط بين اسمي والمدينة الساحرة».

في المقابل، قالت السويسرية بيليندا بنشيتش، المصنفة 294 عالمياً، والتي تعود مجدداً بعد فترة من الغياب: «أبوظبي مذهلة، وهي مكان أحب العودة إليه في فبراير من كل عام».

وأضافت: «أتطلع إلى زيارة مسجد الشيخ زايد الكبير مرة أخرى، وأيضاً أحب الطقس الدافئ الذي تتمتع به المدينة في هذا الوقت من العام».

بدورها، علقت النجمة العربية التونسية أنس جابر العائدة من الإصابة، والتي تتأهب لحضور قوي في مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس: «أكثر ما أحبه في أبوظبي هو شعور العودة إلى البيت في كل مرة أشارك فيها، سعيدة للغاية بالعودة إلى هنا مجدداً».

من جهتها، قال الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة 12 عالمياً، «الترحيب الكبير السمة الأبرز، أحب اللعب في أبوظبي، حيث أعايش لحظات خاصة جداً، وأتطلع إلى أن أكون جزءاً من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس».