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الرياضة

ألونسو: بونيفاس لن ييلعب مع رونالدو في النصر!

ألونسو: بونيفاس لن ييلعب مع رونالدو في النصر!
30 يناير 2025 13:14

 
ليفركوزن (د ب أ)

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قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن المهاجم فيكتور بونيفاس سيظل مع الفريق ولن ينتقل للسعودية.
وقال ألونسو، بعدما حسم فريقه التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على سبارتا براغ 2-صفر: «سيتدرب معنا مرة أخرى غداً، وسنتحدث معه، أنا سعيد بأنه سيبقى».
وارتبط اسم بونيفاس بالانتقال لفريق النصر السعودي، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو «73 مليون دولار».
ولم يشارك بونيفاس في مران ليفركوزن يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتواجد في قائمة مباراة الفريق بالأمس، وذكرت تقارير أنه أنهى الكشف الطبي بنادي النصر، قبل أن تتعثر الصفقة على ما يبدو.
وبينما يبدو أن ليفركوزن فقد مبلغاً مالياً كبيراً، فإن هذا كان بمثابة أنباء جيدة لألونسو، حيث إنه لن يكون بحاجة للبحث عن مهاجم جديد قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الحالية يوم الاثنين المقبل.
وقال ألونسو إن بونيفاس سيكون جزءاً من الفريق الذي سيواجه هوفنهايم يوم السبت المقبل.
وابتعد اللاعب النيجيري عن المشاركة مع الفريق في الشهرين الماضيين بسبب الإصابة، وكان باتريك شيك بديلاً مثالياً له، حيث سجل 16 هدفاً في كافة المسابقات.
وقال ألونسو: «هو يشعر بالراحة، هو في وضع مريح هنا، سيقاتل من أجل مركزه في الفريق».

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