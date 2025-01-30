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الرياضة

منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»

منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
30 يناير 2025 14:00

 
علي معالي (دبي)

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يلتقي منتخبنا مع أهلي طرابلس الليبي في الساعة السابعة مساء الجمعة، ضمن ربع نهائي «النسخة 34» لبطولة دبي الدولية للسلة، والمقامة على صالة نادي النصر بدبي، حتى الأحد المقبل.
وتعتبر المباراة مهمة لمنتخبنا، خاصة أنها أمام أحد الفرق القوية والمرشحة للقب، في ظل وجود عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب في الفريق الليبي، الذي تصدر قمة المجموعة الثانية، في حين جاء منتخبنا رابعاً في المجموعة الأولى.
وتعتبر المباراة محطة مهمة أمام منتخبنا، الذي قدم مستويات جيدة، باستثناء اللقاء الأخير أمام النصر في ختام المجموعة، وانتهى لمصلحة «العميد» 86-80، ولم يظهر المنتخب بالمستوى المتوقع، وكاد يودع البطولة مبكراً لولا فارق النقاط الذي صبّ في مصلحته، خاصة أن النصر والمنتخب حققا انتصاراً وحيداً في المجموعة، وأسهم فوز سترونج جروب الفلبيني الذي تصدر قمة المجموعة على اتحاد عمان الأردني 84-75، في صعود منتخبنا ووداع النصر.
وتصدر سترونج جروب المجموعة، وتبعه بيروت اللبناني واتحاد عمان، وجاء منتخبنا في المركز الرابع، وتصدر أهلي طرابلس الليبي المجموعة الأولى، وتبعه منتخب تونس، والحكمة اللبناني، والشارقة.
أكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أهمية وقوة المباراة أمام أهلي طرابلس، وقال: «علينا أن نقدم مباراة تعوض المستوى الذي ظهرنا عليه أمام النصر، وأن يستعيد لاعبونا التركيز في الملعب، والمنافس بالفعل قوي، ولكن واجهنا فريقاً مثله في المجموعة، وهو سترونج جروب، وقدمنا مباراة جيدة فنياً وبدنياً والفارق كان قريباً في النهاية.
وقال راشد عبدالله: «هدفنا من المشاركة في البطولة واضح، وهو ترتيب الأوراق والاستعداد جيداً لمباراتي سوريا ولبنان في تصفيات كأس آسيا 21 و24 فبراير المقبل، وبالتالي فإن كل أهدافنا محددة وواضحة من «دولية دبي»، وهناك عناصر لم تستطع المشاركة مع المنتخب في البطولة بسبب المرض مثل راشد ناصر، ولن يجازف الجهاز الفني بإشراكه إلا إذا كان سليماً تماماً، وفي مباراة الفريق الليبي يستخدم جهازنا الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، ومعه المساعدان سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، أوراقاً جديدة يمكن الاستفادة منها في المباراة المتميزة».
وتشهد صالة نادي النصر أيضاً مواجهة لبنانية من العيار الثقيل في الساعة التاسعة بين بيروت والحكمة في سباق الصعود إلى «المربع الذهبي»، خاصة أن الفريقين من المرشحين للنهائي، وبالتالي فإنها مواجهة قوية بين فريقين يعرف كل منهما الآخر، ولهما جماهيرية كبيرة خاصة الحكمة.

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