بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2025 توقع عقود رعاية مع شركائها



أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الرعاة، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من القيادات وممثلي الوسائل الإعلامية.

وتقام بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد بتنظيم مشترك من هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بهدف الحفاظ على الموروث البحري وتعزيز رياضة الصيد التقليدي، بما يعكس القيم الأصيلة والاستدامة.

وتم توقيع عقود الرعاية من قبل عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، مع ممثلين من: أبوظبي البحرية، مير، المسعود للسيارات، شبكة أبوظبي للإعلام، أوتو سبورت، سوزوكي مارين، القمزي مارين، الظفرة مارين، دلما مارين، اليوسف موتورز، وياماها.

وفي هذا السياق، قال عبيد خلفان المزروعي: «إن شراكتنا مع هذه المجموعة من الرعاة تعزّز مكانة بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وتسهم في تحقيق أهدافنا في الحفاظ على التراث البحري، وتعزيز الرياضات التقليدية، حيث تسهم هذه الشراكات في دعم رؤيتنا في تعزيز السياحة الرياضية، وجذب المشاركين والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والسياحية والبيئة المتميزة».

وتتضمن بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد أربع منافسات رئيسية، حيث تم تخصيص 312 جائزة بإجمالي يصل إلى 4 ملايين و342 ألف درهم، كما تم توزيع الجوائز على البطولات الأربع، والتي تشمل، بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، للفئتين (العامة والسيدات)، وقد تم تنظيمها في الفترة من 10 إلى 12 يناير الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبطولة المغيرة لصيد الكنعد للسيدات، التي ستتم إعادة جدولتها وفقاً للمستجدات. وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد المزمع إقامتها في أبريل المقبل، وتشمل الفئتين (العامة والسيدات) تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي. وبطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد، التي تشمل الفئتين (العامة والسيدات) التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد التي أُقيمت في الفترة من 10 إلى 12 يناير شهدت منافسات حامية بين 1800 بحّار من 18 جنسية مختلفة، على متن 327 قارباً، منها 305 قوارب لفئة الرجال و22 قارباً لفئة السيدات. انطلقت المنافسات من ثلاثة مواقع هي أبوظبي، المرفأ، وجزيرة دلما، للتنافس على جوائز مالية ضخمة بلغت قيمتها 1.168 مليون درهم. وتم تسليم 110 أسماك من المشاركين بوزن إجمالي بلغ 1800 كجم.