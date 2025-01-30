المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



جاء اليوم الأخير من مرحلة دوري أبطال أوروبا على قدر التوقعات، من خلال ليلة مثيرة عاشها عشاق الكرة العالمية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كانت بعض الأندية تسعى لضمان مركز بين أفضل 8 فرق، بينما تنافست أخرى على مكان في «الأدوار الفاصلة» لتجنب الإقصاء، وواجه مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان «خطر الخروج» من دوري أبطال أوروبا، لكنهما ضمنا المرور إلى «الدور الفاصل».

وتتقدم الأندية الثمانية الأولى تلقائياً إلى دور الستة عشر، لكن الأندية التي تحتل المراكز بين التاسع والرابع والعشرين تتنافس في مباراة فاصلة من مباراتين، وتقام القرعة في الساعة الثالثة عصر غد الجمعة، فيما تقام مباريات الدور الأول على مدار أسبوعين، الذهاب 11 و12 فبراير المقبل، والإياب 18 و19 فبراير.

وبعد انتهاء مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، باتت هناك فكرة أفضل عن الفرق التي تواجه بعضها البعض في مرحلة خروج المغلوب، حيث يواجه «السيتي» اختباراً صعباً للوصول إلى دور الـ16، إذ يلعب أمام بايرن ميونيخ أو ريال مدريد من أجل فرصة مواجهة أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن بعد ذلك في دور الـ16.

ونستعرض المواجهات المتوقعة في دور الـ16 للفرق الثمانية الأولى، وبقية الفرق المتأهلة لمرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 وفق التالي:

الفرق الثمانية الأولى

رغم أن الفرق الثمانية الأولى لن تكتشف منافسيها حتى قرعة دور الستة عشر يوم 21 فبراير، فإن نظام المجموعات يعني أن لديها 4 منافسين محتملين.

1 - ليفربول: باريس سان جيرمان أو بنفيكا أو موناكو أو بريست

2 - برشلونة: باريس سان جيرمان أو بنفيكا أو موناكو أو بريست

3- أرسنال: فينورد أو يوفنتوس أو ميلان أو أيندهوفن

4 - الإنتر: فينورد أو يوفنتوس أو ميلان أو أيندهوفن

5 - أتليتكو مدريد: سيلتك أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ

6 - باير ليفركوزن: سيلتك أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ

7 - ليل: سبورتنج لشبونة أو كلوب بروج أو أتالانتا أو بوروسيا دورتموند

8 - أستون فيلا: سبورتنج لشبونة أو كلوب بروج أو أتالانتا أو بوروسيا دورتموند



المواجهات المتوقعة في الملحق

مانشستر سيتي:

الدور الفاصل: بايرن ميونيخ أو ريال مدريد

دور الـ16: أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن

سيلتك

الدور الفاصل: ريال مدريد أو بايرن ميونيخ

دور الـ16: أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن

ريال مدريد

الدور الفاصل: سيلتك أو مانشستر سيتي

دور الـ16: أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن

بايرن ميونيخ

الدور الفاصل: سيلتك أو مانشستر سيتي

دور الـ16: أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن

سان جيرمان

الدور الفاصل: موناكو أو بريست

دور الـ16: ليفربول أو برشلونة

بنفيكا

الدور الفاصل: موناكو أو بريست

دور الـ16: ليفربول أو برشلونة

موناكو

الدور الفاصل: سان جيرمان أو بنفيكا

دور الـ16: ليفربول أو برشلونة

بريست

الدور الفاصل: سان جيرمان أو بنفيكا

دور الـ16: ليفربول أو برشلونة

سبورتينج لشبونة

الدور الفاصل: بوروسيا دورتموند أو أتالانتا

دور الـ16: ليل أو أستون فيلا



كلوب بروج

الدور الفاصل: بوروسيا دورتموند أو أتالانتا

دور الـ16: ليل أو أستون فيلا

أتالانتا

الدور الفاصل: سبورتينج لشبونة أو كلوب بروج

دور الـ16: ليل أو أستون فيلا

دورتموند

الدور الفاصل: سبورتينج لشبونة أو كلوب بروج

دور الـ16: ليل أو أستون فيلا

فينورد

الدور الفاصل: ميلان أو أيندهوفن

دور الـ16: أرسنال أو الإنتر

يوفنتوس

الدور الفاصل: ميلان أو أيندهوفن

دور الـ16: أرسنال أو الإنتر

ميلان

الدور الفاصل: يوفنتوس أو فينورد

دور الـ16: أرسنال أو الإنتر

آيندهوفن

الدور الفاصل: يوفنتوس أو فينورد

دور الـ16: أرسنال أو الإنتر



