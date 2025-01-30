جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!

لندن (د ب أ)



أشاد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بلاعب فريقه سافينيو، ووصفه بأنه كان الشرارة التي أشعلت عودة مانشستر سيتي في الشوط الثاني، في المباراة التي فاز فيها على كلوب بروج البلجيكي 3-1، ليضمن الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى مانشستر سيتي الأول الشوط متأخراً بهدف، قبل أن يدرك ماتيو كوفاسيتش التعادل، ثم أحرز جويل أوردونيز، مدافع كلوب بروج، هدفاً في مرماه.

وعزز سافينيو، الذي شارك بديلاً لإلكاي جوندوجان في بداية الشوط الثاني، تقدم مانشستر بإحرازه الهدف الثالث.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد المباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي: «كنا خارج البطولة، وفي هذه اللحظات تلعب بلا شيء تخسره».

وأضاف: «كان الشوط الأول ديناميكياً للغاية، لكننا افتقدنا الشرارة، وساعدنا سافينيو طوال الموسم، عندما يلعب فكان لا يصدق، لقد غيّر مجرى المباراة، وبعد خمس أو عشر دقائق حصل على ركلة ركنية مرتين أو ثلاث، لقد تفاعل جمهورنا، وكانت لدينا الفرص».

وأضاف: «بالطريقة التي لعبنا، حصل بروج على فرص أكثر في الشوط الثاني، مقارنة بالشوط الأول، في الشوط الأول، عندما كانوا متماسكين للغاية، ودافعوا بمراقبة رجل لرجل، كنا بحاجة إلى الجودة والشرارة واللاعب الذي يقوم بالتحرك الفردي للتسجيل وأهدرنا ذلك».

وقال: «ربما شعرنا بالضغط، في بعض الأحيان تتقدم بهدفين نظيفين، وتخاف من الخسارة، وعندما تكون متأخراً بهدف، وأصبحت على مشارف الخروج من دوري الأبطال، لا يكون لديك ما تخسره».

وأضاف: «في اللحظات المناسبة وجدنا الأهداف، ولقد كانت مرحلة المجموعات صعبة حقاً، لأن المباراة ضد الإنتر كانت جيدة حقاً».

وقال: «لم يكن من السهل الفوز على يوفنتوس أو باريس سان جيرمان، وفي خلال أسبوعين سنكون أفضل مما نحن عليه الآن، لأن اللاعبين سيعودون، وسنحصل على صفقات جديدة، وسنلعب ضد أحد العملاقين بايرن ميونيخ أو ريال مدريد، وسنرى ما سيحدث وكيف سنصل».

وعند سؤاله عن وجهة نظره بشأن التغيير في شكل البطولة، توقع جوارديولا أن تجد الفرق الأخرى صعوبة في التأهل أيضاً.

وقال: «أنا أحب ذلك ولقد عانينا كثيراً، ولكن في المباراة الأخيرة، وعدد الفرق المهمة التي يمكن أن تخرج، وكان الأمر لطيفاً، نلعب المزيد من المباريات في نوفمبر وديسمبر، وعندما لا نكون مستعدين، نعاني».

وأضاف: «كنا على بعد 45 دقيقة من الخروج، إنه درس لا يصدق لجميع الأندية ولي، لا يوجد شيء مضمون، والمنافسة صعبة للغاية».