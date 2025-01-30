«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة الإمارات للمواي تاي يوم الجمعة الموافق 14 فبراير المقبل في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي، وسط مشاركة كبيرة وصلت إلى 824 مقاتلاً يمثلون 61 نادياً من داخل الدولة وخارجها في واحدة من أكبر المشاركات بتاريخ مسابقات المواي تاي المحلية.

وتقام البطولة على مدار 3 أيام على 4 حلبات، وسط مشاركة جميع أندية الدولة بجانب أندية من خارج الدولة تمثل دول أوزبكستان والعراق ولبنان والجزائر وفلسطين وليبيا، بجانب تونس والمغرب والسعودية، كما تشهد البطولة أرقاماً مميزة، حيث يبلغ عدد المدربين المشرفين على الأندية المشاركة 183 مدرباً، فيما يشرف على إدارة تحكيم نزالات البطولة 60 حكماً.

ويمثل الحدث افتتاحية بطولات العام الجديد الطامحة لمواصلة رفد مسيرة المواي تاي بمزيد من تجارب التنافس وفرص تطوير المهارات ورفع المستويات، دعماً لخطط اتحاد اللعبة في اكتشاف المواهب، ورفد المنتخبات بالعناصر الواعدة من مختلف الفئات والمراحل العمرية.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 سنوات وحتى 23 عاماً موزعين على مختلف الأوزان في كل فئة عمرية، كما يتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الأربعاء 12 فبراير في أبوظبي ودبي، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة عند الساعة 2 ظهراً بالأدوار التأهيلية وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 11 صباحاً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 11 صباحاً.

من جانبه، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بالمشاركة الكبيرة التي تمثل قيمة مهمة ودلالة مميزة على مدى تجاوب اللاعبين والأندية، وقاعدة اللعبة بصفة عامة على مستوى الدولة وخارجها ببرامج ومسابقات الاتحاد الذي يدشن أجندة بطولاته لهذا العام ببطولة بهذا الوزن والمعيار الثقيل من ناحية قوة التفاعل وأعداد المشاركين، بجانب مؤشرات المنافسات المحتدمة التي ستشهدها البطولة بهذه الأرقام المميزة».

وأضاف: «تقام البطولة ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الذي يولي أهمية كبيرة لتقديم أجندة زاخرة بالبطولات والأنشطة والمبادرات التي تساهم في زيادة فرص التطوير والتقدم لمسيرة اللعبة، مبيناً أن البطولة تأتي لدعم المستوى الفني للاعبين وزيادة تجارب الاحتكاك، واكتساب الخبرات والتجارب المهمة، بما يسهم في توسيع نطاق اللعبة، ويدعم فرص تطورها، بجانب ما توفره البطولة من فرص كبيرة لاكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية خلال الاستحقاقات الدولية القادمة».