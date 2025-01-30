«فيرست كونكويست» لجودلفين يطارد لقب «دبي ميلينيوم»

محمد حسن (دبي)

يسعى فريق جودلفين لمواصلة هيمنته على سباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة، خلال الشوط الرئيس في أمسية مضمار ميدان، التي تقام مساء الغد، وتتألف من 8 أشواط، متضمنة أيضاً سباق دبي سبرينت «قوائم»، بالإضافة إلى سباق موج ستيكس، وتحضيري جميرا جينيز، وكلاهما تصنيف «شروط»، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية أكثر من 2.9 مليون درهم برعاية شركة إعمار.

ويدافع جودلفين عن لقب الشوط الرئيس سباق دبي ميلينيوم ستيكس في الشوط السادس لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 700 ألف درهم، حيث لم يخرج لقب السباق، منذ انطلاقته الأولى في العام 2014 من قبضة الفريق الأزرق إلا مرة واحدة، عندما فاز به «زاراك» في العام 2017، وحقق المدرب شارلي أبلبي الفوز 8 مرات متضمنة الدورات السبع الماضية 6 منها بقيادة وليام بيوك.

ويدفع جودلفين بالنجم «فيرست كونكويست» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، الفائز بميدان قبل نحو 3 أسابيع في أول مشاركة له بالدولة، لكنه يواجه منافسين أقوياء مثل وصيفه في ذلك السباق «سي هيكتور» بإشراف جيمي أوزبورن وقيادة بات دوبس، و«أساسي» بإشراف مايكل كوستا.

ويظل تحدي جودلفين ماثلاً بالحفاظ على اللقب في الشوط الخامس، سباق دبي سبرينت لمسافة 1200 متر «قوائم»، الذي يحمل لقب نسخته الماضية نجم الفريق «ميستشيف ماجيك»، الذي يدافع عن لقبه في هذه النسخة رفيقته في الإسطبل المهرة «رومانتيك ستايل» أمام تحدي نخبة من 11 خيلاً.

ويستقطب سباق موج ستيكس للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «شروط»، 10 من مهرات الثلاث سنوات، فيما يشهد الشوط الثامن والأخير بالأمسية سباق تحضيري جميرا جينيز لمسافة 1600 متر «شروط» بمشاركة 10 خيول أيضاً.

وتستهل الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 1600 متر بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، بينما يشهد الشوط الثالث لمسافة 1900 متر المخصص للخيول التي لم تحقق فوزين «تكافؤ» مشاركة 9 خيول.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» مشاركة حصة كاملة من الخيول من 16 خيلاً، فيما تشارك في الشوط السابع لمسافة 2200 متر وهو للخيول التي لم تحقق فوزين، 10 خيول.