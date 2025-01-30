«نزاهة القوى» تُوقف عدّاء فرنسا



باريس (رويترز)



قالت وحدة نزاهة ألعاب القوى، إنها أوقفت عداء الحواجز الفرنسي ويلفريد هابيو مؤقتاً، بسبب عدم الالتزام بقاعدة تحديد مكان تواجده.

وبموجب قاعدة «مكان التواجد» التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، يتعين على الرياضيين أن يجعلوا أنفسهم متاحين لمختبري المنشطات لمدة ساعة واحدة يومياً لإجراء اختبارات خارج المنافسة.

ويؤدي عدم تحديد مكان التواجد ثلاث مرات خلال فترة 12 شهراً إلى انتهاك القاعدة، بموجب قواعد مكافحة المنشطات لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ويمكن معاقبة الرياضيين الذين تثبت إدانتهم في جلسة الاستماع بالإيقاف لمدة عامين.

وفاز هابيو (26 عاماً) بالميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز في بطولة أوروبا 2022 في ميونيخ.

وسبق له المشاركة في الأولمبياد مرتين ووصل إلى قبل النهائي في ألعاب طوكيو وباريس.