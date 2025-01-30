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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر «تحدي مايوركا»

«الإمارات للدراجات» يتصدر «تحدي مايوركا»
30 يناير 2025 18:43

 
مايوركا (وام)

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فاز السويسري جان كريستين لاعب فريق الإمارات - أكس آر جي للدراجات الهوائية بسباق تروفيو كالفيا، ضمن اليوم الأول من تحدي مايوركا، محققاً الانتصار الرابع للفريق هذا الموسم في مختلف البطولات.
واستطاع كريستين أن ينفذ استراتيجية تكتيكية محكمة حيث استغل فترة هدوء في المجموعة، لينقض منفرداً نحو المتصدرين، فريدريك واندال من فريق (ريد بول-بورا-هانسجروه) وكريستيان سكاروني من فريق (إكس دي إس أستانا)، على بعد 10 كيلومترات من خط النهاية.
وفي غياب رد فعل فوري من المجموعة المنخفض عددها، تعاون الثلاثي معاً للحفاظ على تقدمهم، قبل أن يطلق كريستين العنان لسرعته على بُعد كيلومتر واحد من النهاية، ليعبر خط النهاية منفرداً.
وقال كريستين عقب الفوز: «سعيد للغاية بما حققته أتمتع بمستوى جيد جداً، وكان السباقان الأول والثاني جيدين بالفعل، حيث فاز مورجادو واليوم جاء دوري».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
مايوركا
إسبانيا
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