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الرياضة

«الدراجات الجبلية» تنطلق في دبي

«الدراجات الجبلية» تنطلق في دبي
30 يناير 2025 19:00

 
دبي (وام)

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تنطلق صباح الجمعة، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، فعاليات مُسابقة «الدراجات الجبلية»، الخاصة بالفرق والوحدات الشرطية المُشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والتي تستمر يوماً واحداً.
وأوضح العميد عبيد مبارك الكتبي، رئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن مسابقة «الدراجات الجبلية» تعتبر طوعية لأعضاء الفرق التكتيكية الراغبة في المشاركة فيها، قبل بدء انطلاق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية السبت المٌقبل.
وأشار إلى أن المسابقة تتضمن مساراً مُتعرجاً يمتد إلى مسافة 1.35 كم، مبيناً أن كل فريق من الفرق سيتكون من 5 أعضاء، وينطلق من خط البداية، وصولاً إلى ميدان القنص، وذلك لرمي أهدافاً عدة، ثم الانتقال إلى خط النهاية.
وبين أن المسابقة ستنطلق في الساعة الثامنة صباحاً، وهي مُتاحة أمام الجمهور، من أجل مشاهدة الفرق التكتيكية والشرطية، فيما تحصل الفرق الفائزة في المسابقة على جوائز مالية.

الإمارات
دبي
الدراجات الجبلية
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