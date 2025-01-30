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الرياضة

«الإسطبلات الخاصة» تُدشن مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

«الإسطبلات الخاصة» تُدشن مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
30 يناير 2025 19:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح الجمعة، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، في افتتاح فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والذي يستمر حتى الاثنين المقبل، ويتضمن 4 سباقات، بتنظيم اتحاد الفروسية والسباق.
وينطلق سباق الإسطبلات الخاصة في الساعة السادسة والنصف صباحاً، ويقام في اليوم الثاني سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.
ويشهد اليوم الثالث والأخير للمهرجان انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 160 كيلو متراً، المصنف دولياً بنجمتين، والذي يُقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 90 كلم، ويقام في اليوم الأخير أيضاً سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».
وتبلغ مسافة سباق الإسطبلات الخاصة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي رسمت بالأعلام البرتقالية، 30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30 كلم، ثم الثالثة بالأعلام الخضراء وتبلغ مسافتها 20 كلم، فيما تبلغ المرحلة الأخيرة التي ترسم بالأعلام البيضاء 20 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 50 و60 دقيقة.
ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كجم مع السرج، وألا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع عن 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.
وشهدت قرية بوذيب إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول وأوزان الفرسان والفارسات، بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
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