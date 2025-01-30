شباب الأهلي يعود إلى القمة بـ «ثلاثية»



علي معالي (الشارقة)



عاد شباب الأهلي إلى صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على البطائح 3-1، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، في افتتاح «الجولة 14»، سجل لـ«الفرسان»، ماتيوس ليما «هدفين» في الدقيقتين 19 و47، وبوجدان بلانيتش في الدقيقة 68، فيما أحرز هدف «الراقي»، إفونى جونيور في الدقيقة 39، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى «35 نقطة»، وبفارق نقطة عن الشارقة الذي يلتقي دبا الحصن يوم الجمعة، ويملك البطائح «11 نقطة».

جاءت البداية قوية بين الفريقين، وخلال أول 30 دقيقة سجل البطائح هدفين تم إلغاؤهما بعد العودة إلى «الفار»، ونجح شباب الأهلي في التقدم بهدف ماتيوس ليما في الدقيقة 19، إثر هجمة سريعة تفوق خلالها ليما على ديني بورجيس، بعد تمريرة ذكية من مؤنس دبور، وأدرك «الراقي» التعادل بهجمة رائعة وسط «دربكة» من دفاع شباب الأهلي، وترجمها إفوني جونيور إلى هدف التعادل في الدقيقة 39، ومن خطأ لدفاع البطائح يحسب الحكم ضربة جزاء ترجمها ماتيوس ليما إلى هدف.

وفي الشوط الثاني، فرض شباب الأهلي أسلوبه، وسجل هدفه الثالث عند طريق بوجدان في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة لمصلحته 3-1.