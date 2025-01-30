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الرياضة

الدحيل يضم حكيم زياش

الدحيل يضم حكيم زياش
30 يناير 2025 19:36

الدوحة (أ ف ب)

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أعلن الدحيل، متصدر الدوري القطري لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع الجناح الدولي المغربي حكيم زياش، بعد انتهاء ارتباط اللاعب بنادي جالطة سراي التركي، دون الكشف عن مدة العقد وقيمة الصفقة.
ونشر النادي بياناَ على موقع الرسمي قال فيه إن «الأسد المغربي فضل عرض الدحيل على العروض الأخرى كافة التي قُدمت له من أندية عدة أبدت رغبتها في ضمه».
وأضاف «يعد التعاقد مع زياش إضافة قوية إلى الخط الهجومي في الفريق، لما يمتلكه من خبرات طويلة، بعد مسيرة حافلة من المشاركات مع منتخب بلاده».
وجاء انتقال زياش (31 عاماً) الذي سيرتدي القميص رقم 93 إلى الدحيل، بعد فسخ عقده مع جالطة سراي التركي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري القطري.
وبدأ زياش مسيرته في عام 2015 مع نادي هيرنفين الهولندي قبل أن يلعب لأندية تفنتي وأياكس، قبل أن يخوض تجربة كبيرة في الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي عام 2020، وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا 2021، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، قبل أن يلعب معاراً لجالطة سراي الذي انضم إليه رسمياً الموسم الماضي.
وخاض اللاعب في الموسم الحالي مع النادي التركي 11 مباراة، منها 5 في الدوري، و3 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، ومباراتان في ملحق دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس تركيا.
ولعب زياش لمنتخبات الفئات العمرية الهولندي تحت 19 وتحت 20 وتحت 21 قبل أن يلعب للمنتخب المغربي الذي خاض معه حتى الآن 64 مباراة وسجل 25 هدفاً.
ويتصدر الدحيل الذي يشرف عليه الفرنسي كريستوف جالتييه حالياً ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، ويلعب الجمعة أمام أم صلال ضمن الجولة الرابعة عشرة.

قطر
المغرب
الدحيل
حكيم زياش
جالطة سراي
تشيلسي
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