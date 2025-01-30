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الرياضة

بيدري يمدد عقده مع برشلونة إلى عام 2030

بيدري يمدد عقده مع برشلونة إلى عام 2030
30 يناير 2025 19:38

 
برشلونة (أ ف ب)

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مدد نادي برشلونة عقد لاعب وسطه بيدري لمدة أربع سنوات، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم.
ووقع بيدري (22 عاماً) المُتوج بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني الصيف الماضي، على تمديد عقده حتى يونيو 2030، بحضور رئيس برشلونة لابورتا، ونائب الرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.
وانضم بيدري إلى «البلوجرانا» في عام 2019، قبل إعارته لمدة عام إلى لاس بالماس الذي لعب معه في بداياته ناشئاً، ونجح في فرض نفسه أحد أفضل المواهب الواعدة في الكرتين الإسبانية والعالمية، منذ أن كان في سن السادسة عشرة، إلا أن تطوّره تراجعت وتيرته بسبب الإصابات.
وجاء في بيان النادي الكتالوني «عاد إلى برشلونة في صيف 2020، وكان من الواضح أنه لاعب متميز منذ اليوم الأول، لقد حجز مكاناً في خط الوسط، وهو في سن 17 عاماً فقط، وهو لاعب دائم الآن في سن 22 عاماً».
وأضاف البيان «قد يكون بيدري لاعباً شاباً، ورغم أن مستقبله مشرق، إلا أن حاضره رائع بكل بساطة».
ونجح بيدري في إثبات علو كعبه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وأنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وهو الذي وصفه الكثيرون منذ بروزه إلى الساحة الكروية بأنه خليفة أندريس إنييستا.

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بيدري
هانسي فليك
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