لايبزج يتعاقد مع «أكبر صفقة»!



برلين (أ ف ب)



أتم لايبزج صفقة انتقال الدولي الهولندي تشافي سيمونز بشكل دائم حتى عام 2027، بعدما لعب مع النادي المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، معاراً من باريس سان جيرمان الفرنسي، محطماً الرقم القياسي لأكبر صفقات النادي في تاريخه.

وأعلن النادي المملوك من قبل شركة ريد بول عن الصفقة، والتي أصبحت أكبر تعاقدات النادي، منذ تولي يورجن كلوب منصب مدير عمليات كرة القدم في شركة مشروبات الطاقة مطلع يناير.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أنّ لايبزج أنفق قرابة الـ 52 مليون دولار (50 مليون يورو) لإتمام صفقة انتقال ابن الـ 21 عاماً بشكل دائم، متجاوزة صفقة انضمام البلجيكي لويس أوبندا من لنس الفرنسي، مقابل حوالى 39 مليوناً في عام 2023.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أنّ الدولي الهولندي كان على قائمة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية البارزة على غرار بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال سيمونز في بيان «أشعر براحة كبيرة في لايبزج، وأشعر بالتكريم بسبب التقدير الكبير الذي أتلقاه في النادي».

وكان لايبزج قد ضم اللاعب الذي بدأ مسيرته ناشئاً في صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة في صيف عام 2023، قبل أن يمدد إعارته لعام واحد الصيف التالي.

وأحرز سيمونز 15 هدفاً مع 19 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في مختلف المسابقات للايبزج.

وعلى المستوى الدولي، خاض سيمونز 24 مباراة مع المنتخب الهولندي، مسجلاً ثلاثة أهداف، من بينها هدفه الافتتاحي أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي لكأس أوروبا 2024.

وقال مارسيل شايفر، الرئيس التنفيذي في لايبزج، إن النادي «عمل لفترة طويلة» من أجل إتمام الصفقة.

وأضاف «لقد تطور تشافي بشكل جيد للغاية معنا، وهذا ما يسلط الضوء على أن لايبزج هو النادي المناسب للاعبين الشباب المميزين».

وأقصي لايبزج من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا، في حين أنه يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ متصدر الترتيب.

كما يستضيف لايبزج منافسه فولفسبورج في ربع كأس ألمانيا في فبراير، وهي المسابقة التي أحرز الفريق لقبها مرتين في آخر ثلاثة أعوام.