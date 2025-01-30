برشلونة يؤجل العودة إلى «كامب نو»



برشلونة (أ ف ب)



يعتزم برشلونة الإسباني لكرة القدم التقدم بطلب إلى مجلس البلدية لمواصلة اللعب على ملعبه المؤقت «مونتجويك» حتى نهاية الموسم، بانتظار انتهاء أعمال تجديد ملعبه الأصلي «كامب نو»، وذلك وفق ما أعلن.

وأفاد النادي الكاتالوني أنه ينوي تمديد عقد الإيجار مع «بي أس أم»، الشركة العامة التابعة لبلدية برشلونة، «حتى 20 مايو»، أي حتى نهاية الدوري الإسباني، وذلك لأنه ليس هناك أي مخطط لإقامة حفلات موسيقية في «مونتجويك» خلال هذه الفترة.

وقالت نائبة الرئيس للشؤون المؤسساتية في النادي إيلينا فورت في أكتوبر، إن برشلونة «يعمل بشكل ناشط» لأن يعود إلى ملعبه الأصلي «بحلول نهاية العام» 2024، بسعة مؤقتة تبلغ 62 ألف مقعد.

لكن العمل الذي من المتوقع أن يكتمل تماماً بحلول صيف 2026، لا يزال بعيداً عن الوصول إلى نهايته.

وتم إطلاق ورشة التحديث في «كامب نو» في يونيو 2023، لكن الأعمال تباطأت لأسباب تتعلق بالتصاريح وشكاوى العديد من العمال بشأن ظروف العمل.

ولذلك، طلب برشلونة سابقاً تمديد عقده مع البلدية لاستخدام ملعب «مونتجويك» حتى 31 مارس 2025 «كإجراء احترازي».