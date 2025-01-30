كورتوا يفتح الباب أمام العودة إلى «الشياطين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



فتح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد، الباب أمام عودته إلى منتخب بلاده، بعد تعيين مدير فني جديد بدلاً من دومينيكو تيديسكو المدرب السابق الذي تمت إقالته، وإسناد المهمة إلى الفرنسي رودي جارسيا بدلاً منه.

وكان كورتوا على خلاف مع المدير الفني السابق الذي استبعده من المنتخب، بعد أن احتج كورتوا على حرمانه من شارة «الكابتن»، ولم يدافع عن ألوان المنتخب منذ يونيو 2023، ولكن الأمر اختلف بعد تعيين جارسيا منذ أيام، إذ أبدى حارس «عرين» ريال مدريد استعداده التام للعودة إلى «الشياطين الحمر»، موضحاً أن استبعاده كان بسبب خلافات بينه وبين المدرب السابق فقط، من دون أدنى علاقة بعشقه لمنتخب بلاده.

وقال كورتوا: هدفي اللعب في كأس العالم القادمة 2026، وأضع هذا الهدف في رأسي دائماً، ولكنني اصطدمت بالمدير الفني السابق، وكان عندي حق فيما طلبته منه.

ورداً على سؤال بشأن ما إذ كان جاهزاً للعودة مجدداً للمنتخب في مارس المقبل، حيث يلعب أمام أوكرانيا، قال كورتوا: سنرى ما إذا كان المدير الفني الجديد باستدعائي من عدمه.

ومن جانبه، أبدى رودي جارسيا «إشارات إيجابية»، إذ قال إنه يعتمد على عودة كورتوا إلى المنتخب، مشيراً إلى إنه سينضم سريعاً إلى زملائه.

وإذا كان كورتوا لم يشأ أن يؤكد رسمياً عودته للمنتخب، فإنه أوضح أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من جارسيا، وقال إنه وعدني بأن يأتي قريباً إلى مدريد.

وأشاد جارسيا بكورتوا عند تقديم نفسه مديراً فنياً لمنتخب بلجيكا، إذ قال: كورتوا أفضل حارس في العالم، وسيعود إلى المنتخب، والفرصة أمامه للتعبير عن نفسه، ونحن نعتمد عليه هذا أمر مؤكد، وبعد ذلك سنرى.

وانتهز كورتوا فرصة الحديث عن جارسيا، وتطرق إلى المنتخب نفسه، مؤكداً أن الكلام عن وجود مشكلات داخل «غرفة الملابس» لا أساس له من الصحة، ولم تكن هناك أي مشكلة داخل مجموعة اللاعبين.

ولعب كورتوا 102مباراة دولية مع بلجيكا، ولم تكن له أي أزمة داخل الفريق، إلا مع المدير الفني السابق، وكشف النقاب عن أن عودته إلى «الشياطين الحمر» ستكون من خلال مؤتمر صحفي.