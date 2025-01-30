الفيفا: الأندية الإنجليزية أنفقت 88. 1 مليار دولار عام 2024



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقاً واستقبالاً للأموال في صفقات التعاقد مع لاعبين في العام الماضي 2024، مما يؤكد على القوة المالية الكبيرة للدوري الإنجليزي.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستة أندية إنجليزية تواجدت ضمن أكثر 20 نادياً أوروبياً صرفاً للأموال في الانتقالات، وحل مانشستر يونايتد في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد فترة انتقالات صيفية مشحونة شهدت تعاقده مع أسماء مثل ليني يورو وجوشوا زيركزي وماتياس دي ليخت ومانويل أوجارتي.

وظهرت القوة المالية للدوري الإنجليزي من خلال تواجد ثلاثة أندية ليست ضمن الستة الكبار في الكرة الإنجليزية، وهم برايتون وبورنموث ونونتجهام فورست، في قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً.

في المجمل، أنفقت الأندية الإنجليزية مبلغ 88. 1 مليار دولار، وتلقت 34. 1 مليار في عام 2024 .

ويأتي الدوري الفرنسي الذي أنفقت أنديته 9. 994 مليون دولار في المركز الثاني، ثم الإيطالي 9. 937 مليون دولار، والإسباني 8. 761 مليون دولار، والدوري الألماني بـ9. 724 مليون دولار .