الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفيفا: الأندية الإنجليزية أنفقت 88. 1 مليار دولار عام 2024

الفيفا: الأندية الإنجليزية أنفقت 88. 1 مليار دولار عام 2024
30 يناير 2025 21:52

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب مانشستر يونايتد يشيد بتغير أسلوب جارناتشو
ماريسكا يحسم مصير حارس تشيلسي خلال 3 أيام


ذكر تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقاً واستقبالاً للأموال في صفقات التعاقد مع لاعبين في العام الماضي 2024، مما يؤكد على القوة المالية الكبيرة للدوري الإنجليزي.
وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستة أندية إنجليزية تواجدت ضمن أكثر 20 نادياً أوروبياً صرفاً للأموال في الانتقالات، وحل مانشستر يونايتد في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد فترة انتقالات صيفية مشحونة شهدت تعاقده مع أسماء مثل ليني يورو وجوشوا زيركزي وماتياس دي ليخت ومانويل أوجارتي.
وظهرت القوة المالية للدوري الإنجليزي من خلال تواجد ثلاثة أندية ليست ضمن الستة الكبار في الكرة الإنجليزية، وهم برايتون وبورنموث ونونتجهام فورست، في قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً.
في المجمل، أنفقت الأندية الإنجليزية مبلغ 88. 1 مليار دولار، وتلقت 34. 1 مليار في عام 2024 .
ويأتي الدوري الفرنسي الذي أنفقت أنديته 9. 994 مليون دولار في المركز الثاني، ثم الإيطالي 9. 937 مليون دولار، والإسباني 8. 761 مليون دولار، والدوري الألماني بـ9. 724 مليون دولار .

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
باريس سان جيرمان
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
الرياضة
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
اليوم 22:35
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الطقس ليوم غد
اليوم 22:34
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
الرياضة
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©