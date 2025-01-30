الوصل يكتفي بـ «نقطة» أمام كلباء



معتز الشامي (أبوظبي)



اكتفى الوصل بالتعادل 1-1 أمام ضيفه كلباء، ضمن «الجولة 14» من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل مهدي قائدي هدف «النمور» من ضربة جزاء في الدقيقة 61، وأدرك البرازيلي جواو بيدرو «الوافد الجديد» التعادل لـ«الإمبراطور» بضربة رأس في الدقيقة 80، ليرفع الوصل رصيده إلى «18 نقطة» متساوياً مع كلباء، وأخفق الوصل في استغلال النقص العددي للضيوف، بعد طرد كايو جيرمانو في الدقيقة 16.

فاجأ كلباء أصحاب الأرض بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 61، نفذها مهدي قايدي بنجاح، ليصل إلى الهدف الثالث أمام الوصل في «دوري المحترفين»،

قبل أن ينجح جواو بيدرو العائد إلى «دورينا»، في تسجيل هدف التعادل للوصل في الدقيقة 80 برأسية متقنة، وجاء الهدف بعد 531 يوماً، منذ آخر «بصمة» له في البطولة، وتحديداً هدفه أمام البطائح في أغسطس 2023، كما أنه الهدف الثالث لبيدرو أمام كلباء، وجميعها بضربات رأسية، مع الظفرة والوحدة والوصل، ومرت الدقائق المتبقية، من دون تغيير في النتيجة النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل.