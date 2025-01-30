تونس وسترونج إلى «مربع الذهب» في «دولية دبي للسلة»



علي معالي (دبي)



تأهل منتخب تونس وسترونج جروب الفلبيني إلى «المربع الذهبي» لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة على صالة النصر في دبي، وتفوق منتخب تونس على اتحاد عمان الأردني 93-83، وسترونج جروب على الشارقة 100-63.

جاءت مباراة تونس واتحاد عمان قوية ومتقاربة المستوى، وتعادلا في الربعين الأول والثالث 24-24 و23-23، وفي الربعين الثاني والرابع رجحت كفة تونس 19-15 و27-21، وتُوج عمر عبادة «تونس» بلقب أحسن لاعب في المباراة، وسجل 21 نقطة.

ونجح سترونج جروب في تقديم مباراة قوية أمام الشارقة، وتفوق في الربع الأول 31-16 والثالث 26-14 والرابع 25-12، في حين رجحت كفة الشارقة في الربع الثاني 21-18.