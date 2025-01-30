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الرياضة

تونس وسترونج إلى «مربع الذهب» في «دولية دبي للسلة»

تونس وسترونج إلى «مربع الذهب» في «دولية دبي للسلة»
30 يناير 2025 23:01

 
علي معالي (دبي)

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تأهل منتخب تونس وسترونج جروب الفلبيني إلى «المربع الذهبي» لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة على صالة النصر في دبي، وتفوق منتخب تونس على اتحاد عمان الأردني 93-83، وسترونج جروب على الشارقة 100-63.
جاءت مباراة تونس واتحاد عمان قوية ومتقاربة المستوى، وتعادلا في الربعين الأول والثالث 24-24 و23-23، وفي الربعين الثاني والرابع رجحت كفة تونس 19-15 و27-21، وتُوج عمر عبادة «تونس» بلقب أحسن لاعب في المباراة، وسجل 21 نقطة.
ونجح سترونج جروب في تقديم مباراة قوية أمام الشارقة، وتفوق في الربع الأول 31-16 والثالث 26-14 والرابع 25-12، في حين رجحت كفة الشارقة في الربع الثاني 21-18.

 

الإمارات
دبي
كرة السلة
تونس
الشارقة
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