الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي المصري يضم بن شرقي

الأهلي المصري يضم بن شرقي
30 يناير 2025 23:03

 
القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«تريندز» ومكتبة الإسكندرية يستعرضان دور مراكز الفكر في ترسيخ الثقافة والمعرفة الهادفة
وزير الرياضة السعودي: صفقة صلاح «متعددة المزايا»


تعاقد النادي الأهلي المصري لكرة القدم مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر لموسمين ونصف موسم، مع خيار التجديد لموسم إضافي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.
وأصبح بن شرقي رابع صفقات الأهلي الشتوية، بعدما سبق لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضم المدافع مصطفى العش معاراً من زد، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشار قادماً من فيهيرفار المجري، ولاعب الوسط أحمد رضا من بتروجت، إضافة إلى لاعبه السابق محمود حسن «تريزيجيه» من طرابزون سبور التركي في نهاية الموسم.
وكان نادي الريان القطري قد أعلن عن رحيل بن شرقي بالتراضي، وذكر في بيان نشره على موقعه الرسمي «توصل النادي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، بناء على رغبة اللاعب ودفع الشرط الجزائي».
ووصل بن شرقي إلى القاهرة الأربعاء للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقد انتقاله للأهلي، قبل أن يكشف النادي الأحمر عن الصفقة رسمياً.
وقال مصدر بالنادي الأهلي «تعاقُد بن شرقي يمتد لموسمين ونصف الموسم، مع خيار التجديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين».
وأضاف «بن شرقي كان حريصاً للغاية على الانضمام للأهلي، وتولى مهمة التفاوض مع الريان لإنهاء التعاقد بالتراضي».
وتُعدّ هذه التجربة الثانية للاعب المغربي في مصر، بعدما لعب سابقاً بقميص الزمالك من 2019 وحتى 2022، محققاً لقبين للدوري المصري ومثلهما لكأس مصر، ولقباً للسوبر المصري وآخر للسوبر الأفريقي.
وبدأ بن شرقي (30 عاماً) مسيرته مع المغرب الفاسي في 2014، قبل أن ينضم للوداد الذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2016-2017، ولعب بعدها للهلال السعودي ولنس الفرنسي، ثم انتقل إلى الزمالك في 2019، ومنه للجزيرة الإماراتي ثم للريان القطري في 2023.
ومثّل منتخب المغرب في 20 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، كما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في 2018.
ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا الذي بلغ دوره ربع النهائي، كما يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأميركية في يونيو المقبل، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
الزمالك
المغرب
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
الرياضة
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
اليوم 22:35
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الطقس ليوم غد
اليوم 22:34
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
الرياضة
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©