الأهلي المصري يضم بن شرقي



القاهرة (أ ف ب)



تعاقد النادي الأهلي المصري لكرة القدم مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر لموسمين ونصف موسم، مع خيار التجديد لموسم إضافي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وأصبح بن شرقي رابع صفقات الأهلي الشتوية، بعدما سبق لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضم المدافع مصطفى العش معاراً من زد، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشار قادماً من فيهيرفار المجري، ولاعب الوسط أحمد رضا من بتروجت، إضافة إلى لاعبه السابق محمود حسن «تريزيجيه» من طرابزون سبور التركي في نهاية الموسم.

وكان نادي الريان القطري قد أعلن عن رحيل بن شرقي بالتراضي، وذكر في بيان نشره على موقعه الرسمي «توصل النادي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، بناء على رغبة اللاعب ودفع الشرط الجزائي».

ووصل بن شرقي إلى القاهرة الأربعاء للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقد انتقاله للأهلي، قبل أن يكشف النادي الأحمر عن الصفقة رسمياً.

وقال مصدر بالنادي الأهلي «تعاقُد بن شرقي يمتد لموسمين ونصف الموسم، مع خيار التجديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين».

وأضاف «بن شرقي كان حريصاً للغاية على الانضمام للأهلي، وتولى مهمة التفاوض مع الريان لإنهاء التعاقد بالتراضي».

وتُعدّ هذه التجربة الثانية للاعب المغربي في مصر، بعدما لعب سابقاً بقميص الزمالك من 2019 وحتى 2022، محققاً لقبين للدوري المصري ومثلهما لكأس مصر، ولقباً للسوبر المصري وآخر للسوبر الأفريقي.

وبدأ بن شرقي (30 عاماً) مسيرته مع المغرب الفاسي في 2014، قبل أن ينضم للوداد الذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2016-2017، ولعب بعدها للهلال السعودي ولنس الفرنسي، ثم انتقل إلى الزمالك في 2019، ومنه للجزيرة الإماراتي ثم للريان القطري في 2023.

ومثّل منتخب المغرب في 20 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، كما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في 2018.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا الذي بلغ دوره ربع النهائي، كما يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأميركية في يونيو المقبل، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.