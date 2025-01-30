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الرياضة

إيفرتون.. «ضربة مزدوجة»!

إيفرتون.. «ضربة مزدوجة»!
30 يناير 2025 23:08

 
ليفربول (رويترز)

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تلقى إيفرتون ضربة مزدوجة إذ أعلن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب خط الوسط أوريل مانجالا سيغيب حتى نهاية الموسم، بسبب إصابة في الركبة، كما يغيب المهاجم دومينيك كالفرت-لوين لأسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وأصيب مانجالا، المعار من أولمبيك ليون، في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال فوز إيفرتون 1- صفر على برايتون يوم السبت الماضي.
وجاء ذلك بعد أن شارك اللاعب البالغ «26 عاماً» في 19 مباراة بالدوري مع إيفرتون هذا الموسم.
وسجل كالفرت-لوين هدفه الأول خلال 17 مباراة في كل المسابقات، عندما هز الشباك في الفوز 3-2 على توتنهام، لكنه تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 12 من المباراة أمام برايتون، وينتظر النادي الحصول على رأي اختصاصي.
ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري، بعد انتصارين متتاليين تحت قيادة المدرب الجديد ديفيد مويز، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.
ويستضيف إيفرتون في مباراته المقبلة ليستر سيتي صاحب المركز 17 يوم السبت.

الدوري الإنجليزي
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توتنهام
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