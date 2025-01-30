الشارقة يطارد القمة أمام الحصن في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تختتم «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، مساء اليوم، حيث يلتقي عجمان مع ضيفه الوحدة على استاد راشد بن سعيد، والشارقة ودبا الحصن على ملعب الأول في «الإمارة الباسمة»، والجزيرة أمام بني ياس، فيما يستقبل النصر ضيفه العروبة على استاد آل مكتوم.

وتبدو الفرصة مواتية في مباريات اليوم، لاستمرار مشاركة طليعة نجوم انتقالات «الميركاتو الشتوي»، والذين ظهر بعضهم في مباريات ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، أمثال المغربي عادل تعرابت المنتقل من النصر إلى الشارقة، والبحريني علي مدن العائد إلى صفوف «البرتقالي»، فيما تنتظر جماهير الجزيرة الظهور الأول للمغربي المقيم إلياس لكريمي، في الوقت الذي عزز فيه دبا الحصن صفوفه بضم «الثلاثي» أنتونيو جونيور وخالد جلال، وجونيور سيلفا.

وتصطدم في المباراة الأولى، طموحات عجمان «التاسع» برصيد 16 نقطة، في استمرار «متوالية الانتصارات»، برغبة ضيفه الوحدة «الثالث» وله 22 نقطة، استعادة ذاكرة الفوز الغائبة، في آخر جولتين على التوالي، وكان «البرتقالي» قد فاز في آخر مباراتين على التوالي أمام العين 4-2، وخورفكان 2-0، فيما تعثر «العنابي» في آخر جولتين، بالتعادل مع الجزيرة 0-0، والخسارة على ملعبه أمام البطائح 0-2.

وعلى استاد الشارقة، يريد «أصحاب الأرض» مواصلة التحليق على القمة، في المواجهة أمام دبا الحصن صاحب المركز قبل الأخير، وأنهى «الملك» الدور الأول للدوري في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما احتل الحصن المركز قبل الأخير، وله 9 نقاط، من بينها النقاط الثلاث أمام مضيفه العروبة 2-1، في الجولة الماضية.

ويجمع «ديربي أبوظبي»، الجزيرة «السادس»، وله 21 نقطة، بضيفه بني ياس «الحادي عشر» وله 12 نقطة، وتتباين ظروف الفريقين، قبل مواجهة الليلة، بعدما حسم «فخر أبوظبي» تأهله إلى نصف نهائي البطولة الأغلى على حساب العين 1-0، فيما خسر «السماوي» أمام الشارقة 0-1، ضمن الدور ذاته، ويتفوق الجزيرة في المواجهات المباشرة أمام بني ياس في «دوري المحترفين»، برصيد 16 فوزاً، مقابل الخسارة في 4 لقاءات، والتعادل في 7 مباريات.

في المقابل، ينشد النصر وضيفه العروبة حصد النقاط الثلاث في مواجهة الليلة، على ملعب الأول في استاد آل مكتوم، حيث يحتل «العميد» المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما يقبع العروبة في المركز الأخير وله 3 نقاط.

ولن تكون «المهمة الأولى» لمدرب العروبة «المؤقت» أندريا جاسمينس، والذي تولى المهمة مؤخراً، بعد إقالة البرتغالي برونو بيرير، في مواجهة مضيفه «العميد»، والذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة، في 14 مباراة على التوالي على ملعبه، في «دوري أدنوك للمحترفين»، منذ آخر خسارة أمام البطائح 0-2 في الجولة السابعة للدوري في الموسم الماضي 2023- 2024.