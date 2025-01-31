توتنهام.. «التأهل المباشر» بـ «ثلاثية الشبان»!

مانشستر (رويترز)



تأهل توتنهام إلى دور 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على إلفسبورج السويدي، مستفيداً من الأهداف الأولى للاعبين الشبان دان سكارلت ودامولا أجاي ومايكي مور بقميص الفريق.

وبهذا الفوز، تجنب فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو الذي يعاني من الإصابات، خوض مباراتين في الدور الفاصل المؤهل لدور 16، إذ احتل المركز الرابع، ليتأهل مباشرة ضمن الثمانية الأوائل.

ولم تأت كل الأمور مثالية بالنسبة للمدرب، إذ اضطر رادو دراجوسين لمغادرة الملعب بسبب إصابة في الركبة.

وودع إلفسبورج البطولة، بعدما تراجع ستة مراكز، واحتل في النهاية المركز 26.

وفرض توتنهام سيطرته بشكل كبير على المباراة، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع منظم بشكل جيد، قبل أن ينجح سكارلت أخيراً في كسر الجمود في الدقيقة 70، عندما أرسل ديان كولوسيفسكي الكرة إلى منتصف منطقة الست ياردات، ليحولها المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً بضربة رأس إلى الزاوية السفلى من الشباك.

وسجل أجاي (19 عاماً) الهدف الثاني في الدقيقة 84، عندما تبادل الكرة مع سكارلت، قبل أن يسددها في الزاوية.

وقال سكارلت لشبكة تي.إن.تي سبورتس «كان الأمر مذهلاً، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة، أشعر أنني بحالة جيدة الآن، ومستعد للانطلاق، وسعيد للغاية».

واحتفل مور (17 عاماً) بهدفه الأول بقميص توتنهام، قبل ثوان من صفارة النهاية، إذ انطلق إلى الأمام وراوغ، قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة.

وفرض توتنهام سيطرته منذ صفارة البداية، لكن دفاع الضيوف صمد، كما تألق حارس المرمى إيساك بيترسون في التصدي لكرتين في الشوط الأول من مور وبابي سار.

ولعب دراجوسين، الذي شارك من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، لمدة 17 دقيقة فقط قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته، وتلقى العلاج على أرض الملعب، ثم حاول استئناف اللعب، لكنه بعد ثوانٍ قليلة بدأ يشير إلى حاجته للخروج.

ولم يكن لدى توتنهام أي مدافعين على مقاعد البدلاء، عندما خرج قلب الدفاع الروماني.

ودخل المهاجم سكارلت بدلاً منه وأجرى بوستيكوجلو تعديلات على طريقة اللعب.

وقال بن ديفيز مدافع توتنهام لشبكة تي.إن.تي سبورتس «كان من المهم أن ننجز هذه المهمة، نعرف أن مثل هذه المباريات قد تكون أشبه بقشر الموز، كلما استمر التعادل صفر-صفر، إذ يمكنك أن تشعر بالقلق حينذاك ويزداد الأمر سوءاً».

وأضاف وهو يضع ذراعه على سكارلت «لحسن الحظ جاء هذا الرجل وغير ملامح المباراة، لقد جاء في مباراة كانت صعبة للغاية في بعض الأحيان وغير مسارها لمصلحتنا، عمل دان سكارلت بجدية على مدار الأعوام الأخيرة».

وأسكت إلفسبورج جماهير توتنهام في بداية الشوط الثاني، عندما سدد جلال عبد الله كرة خطيرة من مسافة قريبة، لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.