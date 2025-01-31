روما.. ملحق «يوروبا ليج» من «المركز 15»

روما (رويترز)



تأهل روما إلى الدور الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على آينتراخت فرانكفورت الذي تقدم مباشرة إلى دور الستة عشر رغم الخسارة.

ومدركاً حاجته للفوز للتقدم في البطولة، لعب روما بقوة هجومية وهز أنجيلينو الشباك في الشوط الأول، وسجل إلدور شوموردوف هدفاً في الشوط الثاني، ليضمن استمراره في البطولة.

واحتل روما المركز 15، ضمن المراكز المؤهلة إلى الدور الفاصل، فيما أنهى فرانكفورت الدور الأول في المركز الخامس.

وخاض الفريق الألماني الجولة الختامية في المركز الثاني واضعاً قدمه في دور الستة عشر.

وحصل أرتيم دوفبيك لاعب روما على فرصة لافتتاح التسجيل مبكراً، لكن محاولته من مسافة قريبة من العارضة، بينما اقترب فرانكفورت من هز الشباك قبل مرور نصف ساعة من اللعب بضربة رأس من هوجو لارسون تصدى لها ميل سفيلار حارس روما بصورة بهلوانية.

وكاد جيانلوكا مانشيني أن يسجل هدف التقدم لروما قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس، لكن الكرة ارتدت من القائم.

وافتتح روما التسجيل قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول بتسديدة مباشرة من أنجيلينو إلى داخل الشباك، رغم اصطدام الكرة بكيفن تراب حارس فرانكفورت وأحد المدافعين.

وخلال الاستراحة أطلقت الجماهير الألعاب النارية واشتبك مشجعون، لكن مسؤولي الملعب والشرطة سرعان ما استعادوا السيطرة وأقيم الشوط الثاني دون تأخير.

وضاعف روما تقدمه في الدقيقة 69 بهدف سجله شوموردوف مستغلا تقدم الحارس تراب.