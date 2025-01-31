السبت 1 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما.. ملحق «يوروبا ليج» من «المركز 15»

روما.. ملحق «يوروبا ليج» من «المركز 15»
31 يناير 2025 08:09

روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
تعرف على قرعة «الملحق» في «يوروبا ليج»
بوستيكوجلو يشيد بشباب أكاديمية توتنهام


تأهل روما إلى الدور الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على آينتراخت فرانكفورت الذي تقدم مباشرة إلى دور الستة عشر رغم الخسارة.
ومدركاً حاجته للفوز للتقدم في البطولة، لعب روما بقوة هجومية وهز أنجيلينو الشباك في الشوط الأول، وسجل إلدور شوموردوف هدفاً في الشوط الثاني، ليضمن استمراره في البطولة.
واحتل روما المركز 15، ضمن المراكز المؤهلة إلى الدور الفاصل، فيما أنهى فرانكفورت الدور الأول في المركز الخامس.
وخاض الفريق الألماني الجولة الختامية في المركز الثاني واضعاً قدمه في دور الستة عشر.
وحصل أرتيم دوفبيك لاعب روما على فرصة لافتتاح التسجيل مبكراً، لكن محاولته من مسافة قريبة من العارضة، بينما اقترب فرانكفورت من هز الشباك قبل مرور نصف ساعة من اللعب بضربة رأس من هوجو لارسون تصدى لها ميل سفيلار حارس روما بصورة بهلوانية.
وكاد جيانلوكا مانشيني أن يسجل هدف التقدم لروما قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس، لكن الكرة ارتدت من القائم.
وافتتح روما التسجيل قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول بتسديدة مباشرة من أنجيلينو إلى داخل الشباك، رغم اصطدام الكرة بكيفن تراب حارس فرانكفورت وأحد المدافعين.
وخلال الاستراحة أطلقت الجماهير الألعاب النارية واشتبك مشجعون، لكن مسؤولي الملعب والشرطة سرعان ما استعادوا السيطرة وأقيم الشوط الثاني دون تأخير.
وضاعف روما تقدمه في الدقيقة 69 بهدف سجله شوموردوف مستغلا تقدم الحارس تراب. 

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
روما
آينتراخت فرانكفورت
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
31 يناير 2025
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
الرياضة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
اليوم 14:05
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
الرياضة
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
اليوم 13:55
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
الرياضة
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©