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الرياضة

أموريم يكرر إنجاز فيرجسون مع «اليونايتد» بعد 35 عاماً

أموريم يكرر إنجاز فيرجسون مع «اليونايتد» بعد 35 عاماً
31 يناير 2025 08:17

بوخارست (رويترز)

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صعد مانشستر يونايتد إلى دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد أن سجل ديوجو دالوت وكوبي ماينو هدفين قادا بهما الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى الفوز 2-صفر على ستيوا بوخارست.
وأصبح روبن أموريم ثاني مدرب لمانشستر يونايتد يفوز بأول أربع مباريات أوروبية كبرى له مع الفريق بعد أليكس فيرجسون في عام 1990.
وقبل رحلته إلى رومانيا، كان «اليونايتد» يدرك أن الفوز سيضمن له التأهل ضمن الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري بالبطولة التي تقام للمرة الأولى بنظامها الجديد، لكنه واجه صعوبة في صنع أي فرص تذكر في الشوط الأول المتواضع.
وأنعش نزول البديلين أليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو أداء «اليونايتد» الذي يدربه خلال الشوط الثاني، ونجح دالوت في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60.
وبعدها بثماني دقائق، قضت تسديدة ماينو الذكية على آمال أصحاب الأرض إذ جاء منها الهدف الثاني للفريق، وساعدت «اليونايتد» على احتلال المركز الثالث في الترتيب.
بينما جاءت الهزيمة ليخوض ستيوا الدور الفاصل المؤهل إلى دور 16 وسيلتقي فيه مع باوك سالونيكا أو شتوتجارت.
وخاض «اليونايتد» المواجهة، بعد 12 مباراة لم يتعرض فيها لأي هزيمة خلال دور المجموعات بالبطولة، في نظامها السابق، ومرحلة الدوري في نظامها الحالي.
وبدت تلك السلسلة مهددة إذ اقترب أصحاب الأرض من التسجيل في وقت مبكر من المباراة.
وأهدر ميهاي بوبيسكو فرصة خطيرة لستيوا من مسافة قريبة في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، ساعدت التغييرات في صفوف «اليونايتد» على تحقيق نجاح مقنع.
ومرر ماينو الكرة إلى دالوت، بعد تحرك جيد من لاعبي يونايتد ليتقدم الفريق، ثم هيأ جارناتشو الكرة إلى ماينو بشكل مثالي، ليحرز الهدف الثاني الحاسم للمباراة.

 

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
أليكس فيرجسون
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