لاتسيو يتصدر «يوروبا ليج» رغم السقوط!

براجا (رويترز)



تأهل لاتسيو الإيطالي إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم من المركز الأول، رغم هزيمته 1-صفر أمام سبورتنج براجا الذي أخفق في التأهل إلى الدور الفاصل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، عندما سدد ريكاردو هورتا إلى داخل الشباك، مستغلاً تمريرة عرضية من فيكتور جوميز.

وقاتل الفريق الإيطالي للحفاظ على مسيرته الخالية من الهزائم في الشوط الثاني، لكنه فشل في اختراق دفاع براجا الذي سجل هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورغم الهزيمة الأولى التي مني بها لاتسيو في مشواره الأوروبي، فإنه لا يزال يتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف أمام أتلتيك بلباو، الذي تغلب على فيكتوريا بلزن، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

واحتل براجا المركز 25، وفشل في التأهل إلى الدور الفاصل المكون من مباراتين.