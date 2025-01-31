رونالدو.. «الزيارة 15»



الرياض (أ ف ب)



قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز على الرائد 2-1، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم على أرضية ملعب الملك عبد الله ببريدة.

افتتح رونالدو التسجيل للنصر (35)، قبل تقديمه تمريرة حاسمة لزميله نواف بوشل الذي أضاف الهدف الثاني (47)، فيما حمل هدف الرائد الوحيد توقيع الجزائري أمير سعيود (76).

ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وواصل رونالدو تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً، بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد، وثلاثة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وشهد اللقاء سقوط الرائد للمباراة السابعة على التوالي، والتاسعة له في آخر 10 مباريات في الدوري المحلي، فيما حقق النصر فوزه الرابع في آخر خمس مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة ضمن المسابقة عينها.

شهد الشوط الأول أفضلية للنصر على صعيد الاستحواذ «72% مقابل 28% لمنافسه»، وصناعة الفرص، وسط تراجع من جانب الرائد في وسط ملعبهم.

وأثمر ضغط «العالمي» عن افتتاح رونالدو التسجيل، بعد تمريرة حاسمة من زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (35)، من دون أن ينجح بمضاعفة النتيجة في شوط تسيّده بشكل كامل.

في الشوط الثاني، وقّع بوشل على الهدف الثاني بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء إلى يسار حارس الرائد، بعد تمريرة حاسمة من هداف الدوري (47).

وواصل لاعبو النصر ضغطهم رغم التقدم في النتيجة بثنائية، وسط ارتداد دفاعي من طرف أصحاب الأرض.

وتعرض زكريا هوساوي لإصابة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأشرك المدرب البرازيلي أودير هيلمان بدلاً منه خالد السبيعي (73).

وقلّص سعيود الفارق بتسجيل هدف رائع، بعد مرواغة أكثر من لاعب وتسديد الكرة داخل شباك البرازيلي بينتو حارس النصر (75).

من ناحيته، فاز الأهلي على العروبة 2-0، على ملعب العروبة في الجوف، بهدفي زياد الجهني (9) والإنجليزي إيفان توني (96 من ركلة جزاء).

ورفع الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد العروبة عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وشهدت المباراة الظهور الأول للسوري عمر السومة لاعب العروبة الجديد ضد فريقه السابق الأهلي، وذلك بعد انتقاله إلى صفوفه قادماً من العربي القطري في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وانتزع الرياض فوزاً صعباً على الوحدة 1-0، بهدف حمل توقيع عبدالله العويشير حارس الوحدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

ورفع الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما بقي رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.